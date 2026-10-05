Su última oportunidad… y la nuestra

Ha acertado Santiago Abascal en dos cosas en sus intervenciones tras el mitin con el que Pedro Sánchez ha convocado las elecciones. La primera de ellas, pedir a la gente que vaya a votar a los colegios electorales el 29 de noviembre, evitando el voto por correo. Aunque a algunos les puede parecer polémica, es una idea muy razonable: el sistema electoral español es extraordinariamente eficaz y fiable por lo que respecta a los votos depositados directamente en las urnas, mientras que en los que se dejan en custodia a la empresa pública ya hemos visto, como mínimo, algunos intentos de fraude. No en vano, recordemos que Leire Díez era alto cargo en Correos y ya hemos visto todo de lo que era capaz la cloaquera del PSOE.

La segunda idea de Abascal que comparto plenamente es que estamos ante la última oportunidad de España: cuatro años –o incluso tres, como en esta legislatura– más de Sánchez serían letales para nuestra nación, nuestra democracia y lo poco que nos queda de prosperidad. Si este PSOE está en disposición de mantenerse en el poder tras el 29 de noviembre asistiremos a un cambio de régimen, veremos cómo partes de nuestro territorio cambian de estatus –pienso en Ceuta y Melilla, pero podrían no ser las únicas–, contemplaremos la degradación y desaparición de todos los mecanismos institucionales que distinguen una democracia de una dictadura y, por supuesto, la destrucción de la clase media, como en todo buen régimen socialista.

Y todos tenemos que tener esto claro: los responsables de los partidos políticos, los periodistas y medios que no queremos eso para nuestro país y también los votantes, que el 23 de julio decidieron, al menos en el porcentaje suficiente, tomarse el día libre de sus obligaciones como ciudadanos.

Pero ojo porque también es la última oportunidad para Pedro Sánchez, no de ganar las elecciones –yo creo de verdad que, como no dependía de Óscar Puente, ese tren ha pasado hace mucho– sino de lograr un resultado que le permita seguir en política y, por tanto, con una gran protección política y legal y, al menos, el aforamiento.

Me parece que ese es el cálculo que se ha hecho en las zahúrdas socialistas durante este fin de semana: agitar el espantajo de Maricarmen y prometer el oro y el moro en vivienda para intentar acabar definitivamente con la extrema izquierda más allá de izquierda extrema que es el PSOE y mantenerse en unos 110 escaños que permitan a Sánchez hacer una oposición durísima y, en el mejor de los casos para él, debilitar a un Gobierno que dure solo dos o tres años para, después de eso, volver triunfante y cambiar otra vez el colchón de Moncloa.

Por eso vamos a asistir a la campaña más sucia que hayamos vivido, hay que estar alerta y no olvidar que relajarse o considerar que el partido está ganado pueden ser errores letales. Porque Sánchez y los suyos harán todo lo que puedan: saben que perder el poder no es sólo perder el poder sino que puede ser la antesala de unos años a la sombra.