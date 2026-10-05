Elecciones Maricarmen: primero agitar, después convocar

Con lo de Ceuta en carne viva, alguna gente pensó que Pedro Sánchez iba a retrasar todo lo que pudiera las elecciones, incluso al punto de declarar un estado de alarma o excepción para permanecer en Moncloa más de lo establecido. Fuese cual fuese la entidad de esta opinión, es curioso que haya sucedido algo aproximadamente inverso. Se ha provocado un estado de ánimo excepcional para convocar elecciones antes de tiempo. Los ciudadanos son llamados a las urnas en un clima de tensión y crispación provocado por el caso Maricarmen, por la "operación Maricarmen", que diría Javier Somalo, y el tumulto de movilizaciones y señalamientos, de dramatismo, emociones y sentimentalidad debe presionar al votante para que haga lo que los spin doctors de Moncloa quieren.

No será la primera vez que los españoles van a las urnas en medio del huracán de la agitación. Pero pocas veces habrá sido tan coreografiado y se habrá visto mejor qué hay detrás del telón, quién sube y baja los decorados, quién mueve las marionetas. Sánchez retoma el compás preferido por los gobernantes que rellenan de gruesa demagogia su sillón vacío de balance y de escrúpulos: el chantaje emocional. O conmigo y Maricarmen o con los buitres; o con los que compran áticos o con los que compramos prostitutas –se le pasó, pero aquí estamos para ayudar, como el apuntador–.

La gran mascarada está en marcha. La "movilización social" no tiene siquiera que ser masiva ni mucho menos espontánea. Sólo hay que generar la percepción de que lo es, y de eso se encargan los medios, listos para hacer montañas de granos de arena. Sirve de instrumento de coacción emocional. Lo primero, para que el votante gubernamental desanimado se vuelva a encarrilar. Parecerá demasiado evidente, pero los gurús del presidente creen que pueden agarrar por la nariz al votante de las izquierdas y llevarlo por donde quieran. Y creen que en siete días han conseguido "cambiar el marco".

El "marco" es el gran tema de los asesores de comunicación, especialistas a los que el político paga para que le digan que va a ganar si cambia el marco. A Sánchez le han dicho que con los siete días –y los que vengan– de propaganda, demagogia y maniqueísmo sale airoso de ocho años en los que se ha agravado la crisis de la vivienda, ha empeorado la vida de muchos españoles y han salido a la luz tremendos casos de corrupción a su alrededor. Pero esto, que es lo real, no es el marco, sino el cuadro, que es lo que hay que tapar con el marco. Todo consiste en "ganar el relato".

En una democracia no presidencialista, un jefe de Gobierno que considera anticipar elecciones convoca a la dirección de su partido y, reunidos, toman la decisión. No el "puto amo". Él se retira a "reflexionar", sopesa los graves problemas y, como buen caudillito, decide lo mejor para sus súbditos, barajando las cartas del tarot. Sólo después le comunica qué han dicho las cartas al partido vasallo, que entusiasmado exclama: ¡Lo que tú digas, agotar la legislatura, cortarla de cuajo, lo que sea, jugada maestra!

Es lo de menos, pero ahí queda la cosa: otro compromiso más que incumple Pedro Sánchez.