Unas elecciones para recuperar España

Pedro Sánchez anunció este lunes la convocatoria anticipada de las elecciones generales y se desmintió a sí mismo una vez más, por cuanto lleva un año asegurando enfáticamente que, pasara lo que pasara, iba a agotar la legislatura.

La comparecencia pública del presidente estuvo basada en la mentira al presentarse como el líder de un Gobierno virtuoso acosado injustamente por poderes ocultos, un pretexto pueril que solo puede tener éxito entre la masa izquierdista más alienada. Miente también Sánchez cuando afirma que el Parlamento pisoteó los derechos de los ciudadanos más débiles, en referencia al rechazo legítimo del Congreso a los dos decretos de vivienda, a cuál más intervencionista y zarrapastroso.

Como es notorio, Sánchez no convoca elecciones para dignificar la democracia, amenazada por el fantasma del fascismo que, según él, recorre Europa. Lo hace acosado por la corrupción de su círculo más íntimo y su incapacidad para aprobar siquiera unos presupuestos generales en toda la legislatura, en medio de una invasión del territorio español por parte de una satrapía y forzado por la negativa de Puigdemont a seguir manteniendo la respiración asistida con la que ha venido aguantando estos últimos años. El pretexto de la vivienda es la última treta del tahúr para tratar de desviar hacia los demás su responsabilidad, en un asunto que él y su Gobierno han convertido, tras ocho años en el poder, en la principal preocupación de los españoles.

El adelanto electoral abre un tiempo nuevo en la política nacional tras una legislatura fallida que, felizmente, llega a su fin. Sánchez carece de cualquier tipo de escrúpulo, como ha demostrado en suficientes ocasiones, por lo que va a utilizar todo el poder del Estado para determinar el resultado de las urnas el próximo 29N. Aupado por los partidos y las organizaciones de izquierdas, se avecinan dos meses de guerra callejera en los que la oposición va a ser el blanco de las iras de las manos muertas de la sociedad, que ve en la desaparición del sanchismo un drama inasumible. Otro tanto cabe esperar de los medios y periodistas progubernamentales, dispuestos a echar el resto para reeditar un nuevo Gobierno Frankenstein a cualquier precio y seguir disfrutando de sus gabelas actuales.

Es el momento de que la oposición mantenga el tipo para manejar una tensión callejera y mediática que no le va a dar tregua. En este sentido, es justo destacar la madurez con la que PP y Vox han reconducido sus relaciones políticas tras el fiasco de 2023, poniendo fin a la guerra estéril que han mantenido confundiéndose interesadamente de adversario. En estos dos meses hasta las elecciones, Feijóo y Abascal no deberían perder de vista que el deseo de los españoles es la derrota de Sánchez, no el reparto de fuerzas en el bloque del centro-derecha, una cuestión que solo interesa a los oscuros cargos intermedios a los que nadie ha votado y, sin embargo, controlan con mano férrea el funcionamiento interno de los partidos.

Es de esperar que unos y otros hayan aprendido la lección -especialmente los de Feijóo-, para no repartirse el Gobierno antes de contar los votos, como hicieron en vísperas de los comicios de 2023. La derrota del PSOE exige la movilización máxima del voto del centro-derecha, una cuestión esencial que solo ocurrirá si PP y Vox actúan con prudencia y apegados a la realidad.

Es obligado mencionar también el papel determinante de los tribunales de Justicia y elogiar el esfuerzo de los jueces y magistrados que han entendido de las causas de corrupción, para no dejarse influir por las presiones del Gobierno. Su tarea debe proseguir sin atender a las circunstancias políticas del momento, porque los españoles tienen derecho a votar con toda la información disponible, pese a quien le pese.

Estamos ante unas elecciones que suponen un no retorno en términos democráticos. España se lo juega todo el próximo 29 de noviembre. No por una cuestión meramente ideológica, sino porque estamos ante la amenaza de un déspota, perfectamente capaz de convertir nuestra democracia en un régimen distinto donde sus adversarios jamás podrán volver a gobernar.