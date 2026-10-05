El Gobierno vasco concede la semilibertad a otro etarra: Besance, condenado por asesinar al edil Múgica

El Gobierno vasco ha concedido al preso de ETA Juan Carlos Besance Zugasti un régimen de semilibertad que le permitirá salir de prisión de lunes a viernes, aunque tendrá que regresar al centro penitenciario para pasar allí las noches. La medida se ha adoptado mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, según han informado fuentes del Departamento vasco de Justicia y Derechos Humanos.

La decisión afecta a uno de los condenados por el asesinato del concejal de UPN en Leiza (Navarra) José Javier Múgica Astibia, cometido en julio de 2001. Múgica murió después de que ETA colocara un artefacto explosivo en su vehículo.

El régimen concedido a Besance está contemplado en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Según la explicación ofrecida por el Gobierno vasco, esta figura no constituye un tercer grado, sino una modalidad intermedia destinada a facilitar la preparación del interno para una futura salida de prisión cuando el cumplimiento de la condena se encuentra avanzado.

En la práctica, la aplicación de este artículo permite flexibilizar el régimen ordinario de cumplimiento y establecer un programa específico de salidas. En el caso de Besance, la autorización implica que pueda permanecer fuera del centro penitenciario durante el día entre semana, con la obligación de regresar para dormir.

58 años de prisión

Besance fue condenado por su participación en el asesinato de José Javier Múgica, concejal de UPN en Leiza. El atentado tuvo lugar el 14 de julio de 2001. El edil se disponía a utilizar su vehículo cuando se produjo la explosión del artefacto colocado en el mismo.

La Audiencia Nacional condenó a Besance a 58 años de prisión por el asesinato de Múgica. Además, recibió otra condena de 19 años por el intento de asesinato del entonces consejero de Justicia y Educación del Gobierno vasco José Ramón Recalde, atacado a tiros en el año 2000. Las investigaciones sobre el asesinato de Múgica situaron a Besance dentro del comando Argala, junto a Andoni Otegi Eraso y Óscar Celarain Ortiz.

Besance fue detenido en septiembre de 2010 junto a Xabier Atristain durante una operación contra miembros de ETA en Guipúzcoa. Ambos fueron posteriormente enviados a prisión por delitos relacionados con su integración en la organización terrorista y la tenencia de armas y explosivos.

Las investigaciones de entonces también determinaron que ambos habían recibido formación en Venezuela durante el verano de 2008. Según el auto judicial difundido tras la operación, habían recibido instrucción sobre armas y explosivos y habían recopilado información sobre posibles objetivos de ETA.

La detención permitió además recuperar información sobre la actividad del denominado comando Imanol, al que las autoridades vincularon con diferentes labores de la organización terrorista. En el caso de Besance, Interior señaló entonces su participación en el atentado que acabó con la vida de Múgica.

Covite cuestiona la decisión

La concesión de este régimen penitenciario ha provocado la reacción del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que ha cuestionado que Besance pueda acceder a este régimen pese a su historial terrorista. El colectivo ha criticado que el preso "sigue vinculado a la izquierda abertzale y sin arrepentirse de sus crímenes".

Covite también ha cuestionado el uso que se está haciendo del artículo 100.2 y ha denunciado que se utilice "como un tercer grado encubierto para seguir vaciando las cárceles de presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real y público".

La organización presidida por Consuelo Ordóñez ha expresado además su rechazo a la política penitenciaria aplicada a estos presos y ha señalado que supone "una política penitenciaria al servicio de la izquierda abertzale que se presenta como reinserción mientras se desprecia el derecho de las víctimas a la justicia y al reconocimiento de la injusticia que padecieron".