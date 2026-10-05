La legislatura española afronta sus horas más decisivas. Tras un fin de semana de intensa deliberación provocado por el rechazo del Congreso a los decretos ley sobre vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desvela este lunes su decisión final.

Sobre la mesa principal destaca la opción de convocar elecciones generales anticipadas, con el 29 de noviembre como fecha prevista en caso de disolución inminente de las Cortes. El Ejecutivo de coalición debe resolver si prefiere acudir a las urnas reivindicando un perfil "protector" frente a la oposición parlamentaria, o si, por el contrario, opta por agotar el mandato intentando renegociar con sus socios en una Cámara de extrema fragilidad aritmética.