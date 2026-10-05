La legislatura española afronta sus horas más decisivas. Tras un fin de semana de intensa deliberación provocado por el rechazo del Congreso a los decretos ley sobre vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desvela este lunes su decisión final.
Sobre la mesa principal destaca la opción de convocar elecciones generales anticipadas, con el 29 de noviembre como fecha prevista en caso de disolución inminente de las Cortes. El Ejecutivo de coalición debe resolver si prefiere acudir a las urnas reivindicando un perfil "protector" frente a la oposición parlamentaria, o si, por el contrario, opta por agotar el mandato intentando renegociar con sus socios en una Cámara de extrema fragilidad aritmética.
Si disuelve las Cortes, en caso de convocar elecciones, los medios de izquierda barajan la posibilidad de que Sánchez esté pensando llevar los decretos de vivienda a la Diputación Permanente, que es la que asumiría las funciones legislativas de urgencia. En estos medios se alimenta la hipótesis este fin de semana de que Sánchez lance el adelanto para forzar una mayoría que pueda enmendar la derrota del viernes. La Diputación, compuesta por 69 miembros, tiene una aritmética algo distinta a la del pleno y aquí sí darían los números para aprobar el decreto que tumbó el no de Junts.
Encuestas publicadas por El Mundo y El País colocan a la suma de PP y Vox por encima del 50% en intención de voto. El panel del diario El Mundo otorga a la suma de PP y Vox más de 200 escaños, mientras deja al PSOE con 103 y sin opción de gobernar. Mientras El País, en plena conmoción por el caso Maricarmen, mantiene a PP y Vox en el 50% de intención de voto, con leve bajada del PP y subida de Vox, único partido que avanza.
La izquierda mediática lo da por hecho. El segundo periodo de reflexión emprendido por Pedro Sánchez por la última derrota en el Congreso, que tumbó sus decretos de vivienda, acabará en adelanto electoral, según las hipótesis que lanzan a última hora del domingo Prisa y eldiario.es. El País y la cadena SER dicen que está "todo listo" para la convocatoria y eldiario.es afirma que el Gobierno está "preparado" para el adelanto.
Medios afines al Gobierno, como la cadena SER y eldiario.es, dan por hecho ese adelanto electoral. De momento, el presidente del Gobierno mantiene su agenda. Pedro Sánchez, tiene este lunes en su agenda la inauguración del Instituto de Empresa Familiar y, quizás, una declaración institucional en la que zanjará las 48 horas de especulaciones y nervios, especialmente en su partido, sobre un hipotético adelanto electoral.