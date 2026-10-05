Feijóo celebra que "¡por fin!" haya elecciones y pide "no confiarse"

"¡Por fin!", han sido las primeras palabras de Alberto Núñez Feijóo en su declaración institucional desde la sede del partido de la calle Génova, donde ha valorado como "buena noticia" la decisión de Pedro Sánchez para que "pueda irse quien nunca debió llegar tan lejos".
"Se trata de elegir entre un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país", ha dicho, presentando los comicios como una disyuntiva entre "decadencia o cambio. Mentira o cambio. Incompetencia o cambio. División o cambio. Corrupción o cambio".
El presidente del PP ha pedido "no confiarse" ante el proceso electoral, en clara alusión a las encuestas que provocaron un exceso de confianza en en 2023, dejando a la derecha a cuatro escaños de la Moncloa. Según Feijóo, estos comicios "no es como los anteriores en democracia". Esta vez, "la disyuntiva" será votar para que "España gane a Pedro Sánchez, para que la nación y la democracia venzan a quien más daño les ha causado".
"Convoca por miedo"
Hay que elegir entre "un Gobierno que aspira a sobrevivir y un país que piensa en su futuro", ha dicho el líder del PP. "España lleva demasiado atrapada en la mentira", ha añadido, avisando de que el próximo Gobierno no sólo afronta un gran problema, sino "muchos y muy profundos", llegando a comparar la situación con la Transición.
"Soy perfectamente consciente de la dimensión del trabajo que habrá que hacer. Y no me temblará el pulso. Si los españoles me dan su confianza, yo no la traicionaré. Se sabrá todo lo que queda por conocer. Se hará todo lo que hay que hacer. Y se reparará todo lo debe repararse", ha prometido.
En su opinión, Sánchez convoca "por miedo" a que "se conozca" toda la verdad sobre su corrupción. "Es el último recurso desesperado para esparcir ese miedo", ha añadido, recordando que el presidente actúa por "temor a alternancia", lo que es "profundamente antidemocrático", remataba.
"Lo que está en juego en las próximas elecciones ya no es la mera alternancia", sino "la necesidad imperiosa de abordar una reconstrucción nacional", ha concluido el presidente del PP en su declaración institucional de algo más de cinco minutos. Feijóo mantiene su agenda y participa este lunes en un acto del Instituto Familiar de Empresa, a diferencia de Sánchez, que cancelaba su asistencia.