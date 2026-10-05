Las elecciones más importantes de nuestra democracia

La comparecencia en la que Pedro Sánchez ha anunciado la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales ha sido ya, por contenido y tono, su primer mitin de campaña. Quien golpea primero golpea dos veces, y Sánchez ha querido golpear antes de que hubiéramos terminado de escucharle.

Ha presentado los logros de su Gobierno no como una interpretación, sino como hechos. Con esa arrogancia no pretende que su balance sea indiscutible; pretende situar la campaña desde el primer minuto sobre el tablero inclinado que favorece al PSOE. Una campaña en la que habrá emociones contra hechos, miedo contra realismo, buenos contra malos. La izquierda protege; la derecha amenaza.

De un lado estarán el planeta, el feminismo, la paz y la justicia social. Del otro, élites, especuladores, tecno-oligarcas, caseros y ricos dispuestos a abalanzarse sobre la gente en cuanto la derecha alcance el poder. Sánchez no pedirá el voto para gobernar mejor, sino para salvarnos. No presentará un programa: combatirá una amenaza.

El momento le favorece. España afronta desafíos enormes que no se resuelven con consignas: pensiones, vivienda, deuda, pérdida de poder adquisitivo, inmigración, declive industrial, deterioro institucional. Problemas reales con costes reales y facturas que hay que pagar. Afrontarlos exigirá todo aquello que demasiados españoles prefieren ignorar.

Sánchez ofrecerá una burbuja. Prometerá que los costes podrán trasladarse a los demás: al que gana más, al que posee una vivienda, al que emprende, al que ahorra, hereda o tiene algún capital. Le bastará con buscar culpables. Prometerá que el dinero seguirá cayendo del cielo mientras quede alguien a quien señalar. Y cuando deje de caer, la culpa tampoco será de Sánchez, sino de quien se resistió a creer en los milagros.

Ahí radica la ventaja de la izquierda que Sánchez usará: conseguir que su visión del mundo parezca moral y cualquier objeción, inmoral. La izquierda habla de derechos; los demás, de costes. Ofrece justicia; los demás, sacrificios. Competir dentro ese marco moral es el suicidio. Hay que escapar de él. La libertad también es una bandera moral. Lo son la responsabilidad, la verdad, la igualdad ante la ley, el respeto a la propiedad y el derecho a conservar lo conseguido con el propio esfuerzo. Y, por supuesto, lo es tratar a los españoles como adultos y no como menores de edad bajo la tutela del Estado.

La alternativa a Sánchez no puede limitarse a gestionar mejor ni ser el reflejo especular del moralismo de la izquierda. Debe proponer y defender un marco distinto: uno en el que el poder tenga límites, el individuo conserve su autonomía y la ideología no suplante a la realidad. Tampoco puede convertir la corrupción en la melodía principal. La corrupción está ahí y debe denunciarse, pero no es un proyecto de país.

Todo eso y más será necesario. Y no sólo para ganar. El verdadero desafío llegará después, cuando los desequilibrios presentados por Sánchez como éxitos afloren según cambie el signo del Gobierno. La vivienda anticipa el futuro: el conflicto estallado pocos días antes del adelanto electoral no ha señalado a quien lleva ocho años gobernando, sino a quienes defienden los contratos y el derecho de propiedad. La vivienda es la alfombra roja de la agitación que vendrá cuando la izquierda pierda el poder.

Si eso finalmente sucede, todo cambiará. Lo que hoy es crecimiento se convertirá en herencia envenenada; lo que hoy son derechos, en facturas impagables; lo que ahora se oculta bajo la alfombra de la deuda, los fondos europeos o las trampas contables será el agujero abierto por los recortes de la derecha. Cada reforma se interpretará como una agresión. Cada ajuste, como una crueldad. Cada intento de restaurar las instituciones, como un ataque a la democracia. Sánchez, que ha gobernado junto a sus socios como si los recursos fueran infinitos, se echará a la calle para denunciar que la derecha se niega a pagar sus promesas.

El próximo Gobierno deberá escoger entre coger el toro por los cuernos o administrar las ruinas. Lo primero tendrá un coste político enorme y desatará una campaña de agitación sin tregua. Pero si sabe lo que hace, si dice la verdad y permanece firme, podrá atravesar la tormenta. Los ciudadanos aceptan mucho más de lo que los políticos suponen cuando perciben honestidad, competencia y dirección.

La otra opción es contemporizar. La más fácil pero también la más breve. No abriría un tiempo nuevo, sino un paréntesis antes del regreso de una izquierda reforzada a lomos del deterioro que ella misma causó y de la frustración que quien la sucedió no se atrevió a remediar. Si eso sucediera, se consumaría el vaciamiento de nuestra democracia: quedarían las elecciones y el nombre, pero los límites al poder que le dan sentido desaparecerían por completo.

Las elecciones del próximo 29 de noviembre serán la más trascendentales de nuestra historia democrática. Pero la verdadera prueba comenzará a la mañana siguiente. Ganar será difícil. Gobernar lo será mucho más. No bastará con expulsar a Sánchez de la Moncloa. Habrá que expulsar de la política mentiras de décadas: que podemos conservarlo todo sin pagar nada, que siempre existe otro a quien endosar las facturas y que, si votamos sentimientos, la realidad se plegará a nuestros deseos.