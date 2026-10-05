El caso Hidrocarburos empieza a dibujar un panorama de influencias más que sospechoso. La empresa protagonista —Villafuel— amparada en sus trámites por, al menos, tres ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez, logró generar un fraude de 182 millones en el IVA bajo la no demasiado atenta mirada de Hacienda.

¿Qué es la trama de hidrocarburos? La trama de hidrocarburos comprende una investigación judicial y policial en España sobre una organización criminal presuntamente dedicada al fraude fiscal, corrupción y tráfico de influencias en el sector de distribución y comercialización de carburantes. La trama cuenta con una estructura compleja que opera mediante empresas pantalla y mecanismos financieros diseñados para evadir impuestos (especialmente IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos), blanquear capitales y obtener ventajas ilegales en la obtención de licencias para operar en el sector. La UCO estima que la cantidad defraudada supera los 182,5 millones de euros entre 2021 y 2024 y parte de los beneficios se habría desviado al extranjero a cuentas en Portugal, China o Colombia. Los presuntos cabecillas de la trama son Víctor de Aldama y Claudio Rivas de los que se cree que controlaban empresas relacionadas con el comercio de combustible y estructuraban el fraude a través de sociedades instrumentales — entre ellas Villafuel S.L. y Have Got Time S.L.— y testaferros para ocultar la identidad de los dueños y dificultar la investigación. La investigación apunta que la trama pagó cerca de un millón de euros en sobornos o favores para "comprar la voluntad" de políticos y facilitar licencias, incluidas contraprestaciones como un chalet entregado al exministro José Luis Ábalos. Con estas prácticas habrían buscado influir en decisiones de varios ministerios, como Transportes, Industria (Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera). Las conversaciones interceptadas y la documentación policial incautada sugiere la existencia de vínculos entre la trama y cargos públicos o asesores políticos. La causa principal de la trama de hidrocarburos se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar la investigación hasta 2026 y prevé más imputaciones según avance el análisis de documentación incautada y comunicaciones interceptadas. El caso de hidrocarburos está también relacionado con otros procedimientos —como el llamado caso Koldo— en los que aparecen implicadas las mismas figuras políticas y los mismos contactos entre empresarios y altos cargos. Leer más

De hecho, fue la UCO la que detectó la trama. Pero es que ahora se confirma que toda la red de Villafuel y sus distribuidoras en el caso Hidrocarburos enviaron a Portugal 56 millones sin que las alertas de la Hacienda de María Jesús Montero saltasen. Hay que recordar que el caso Hidrocarburos fue detectado por la UCO —no por la Hacienda de María Jesús Montero— pese a tener como epicentro un fraude fiscal de 182 millones en el IVA.

En la concesión de la licencia a Villafuel —la empresa central de la trama— intervinieron José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y los ministerios de Reyes Maroto —entonces ministra de Industria— y de Teresa Ribera —entonces ministra de Transición Ecológica y ahora vicepresidenta de la UE—.

Los contactos los facilitó Víctor de Aldama. Y todo ello ha acabado en una bola de presunto fraude y blanqueo que ha cruzado nuestras fronteras para llegar a Portugal e Irlanda. Pero Hacienda, comandada en aquel momento por María Jesús Montero, no dio la alerta de nada. Y todo ello, teniendo en cuenta que las sospechas se centran en la posibilidad de que vendieran hidrocarburos procedentes del petróleo venezolano pactado por Delcy Rodríguez.

Pues bien, la investigación en Portugal ha arrojado ya sus primeros datos. "En el informe policial (acontecimientos 7185 a 7188) se indica que, del estudio de los productos bancarios de la operadora Villafuel SL y las suministradoras conformadas para la comisión del fraude ha permitido identificar flujos de fondos transferidos desde las cuentas bancarias españolas de la operadora y de las suministradoras hasta cuentas bancarias de mercantiles portuguesas, incrementando la cantidad cuantificada inicialmente en 68.656.852,60 euros hasta los 78.318.349,48 euros". Y de todos ellos, 56 millones parecen ya confirmados por la propia Portugal.

El informe policial español identificó las siguientes "cantidades transferidas por Villafuel y las comercializadoras a las cuentas de cada una de las sociedades portuguesas:

36.432.675,74 euros transferidos desde las cuentas bancarias españolas de la operadora Villafuel SL hasta cuentas portuguesas distribuidos de la siguiente manera: o 36.321.675,74 euros transferidos a las cuentas en Portugal tituladas por la propia operadora Villafuel SL.

o 111.000,00 euros transferidos a cuentas tituladas por la mercantil portuguesa EF Iber Combustiveis–Distribuiçao de Produtos Pretoliferos Unifessoal LDA (N0288536F-PT51588970) .

3.669.131,00 euros transferidos desde las cuentas bancarias españolas de la mercantil Still Growing SL, matriz de Villafuel SL, a cuentas portuguesas tituladas por la mercantil portuguesa EF Iber Combustiveis LDA. o 3.169.131,00 euros transferidos a cuentas tituladas por la mercantil portuguesa EF Iber Combustiveis LDA.

14.450.030,00 euros transferidos desde las cuentas bancarias españolas de la suministradora Obaoil 3000 SL hasta cuentas portuguesas.

10.692.532,09 euros transferidos desde las cuentas bancarias españolas de la suministradora Salamanca Fuel Center SL hasta cuentas portuguesas.

3.748.870,66 euros transferidos desde las cuentas bancarias españolas de la suministradora Espaeventos SL hasta cuentas portuguesas.

2.592.622,22 euros transferidos desde las cuentas bancarias españolas de la suministradora Canary Island Fuel Company SL hasta cuentas portuguesas.

6.732.487,77 euros transferidos desde las cuentas bancarias españolas de la suministradora Calmar Hidrocarburos SL hasta cuentas portuguesas".

Las autoridades portuguesas cumplimentaron las dos OEI solicitadas aportando, entre otras, documentación bancaria relativa a cuentas de las mercantiles objeto de investigación.

Y los investigadores españoles han "procedido al análisis de la información remitida por las autoridades portuguesas, lo cual ha permitido identificar y localizar, por el momento, la entrada de 56.525.664,74 euros procedentes de la operadora y de las suministradoras involucradas en la comisión del fraude", señala ahora un auto del juez Pedraz:

"850.001,00 euros transferidos a la cuenta portuguesa titulada por la mercantil Agarrobvio Unipessoal LDA procedentes de la suministradora Salamanca Fuel Center SL.

-1.300.000,00 euros transferidos a la cuenta portuguesa titulada por la mercantil Dialogo Euridito Unipessoal LDA procedentes de la suministradora Canary Island Company SL.

-3.059.000,00 euros transferidos a la cuenta portuguesa titulada por la mercantil EF Iber Combustiveis LDA, procedentes de la mercantil Still Growing SL, matriz de Villafuel SL.

-500.000,00 euros transferidos a la cuenta portuguesa titulada por la mercantil Obaoil 3000 SL procedentes de las cuentas bancarias españolas tituladas por la misma sociedad.

-50.316.663,74 euros transferidos a la cuenta portuguesa titulada por la mercantil Villafuel SL procedentes de las cuentas bancarias tituladas por la misma sociedad y 500.000,00 euros transferidos a la cuenta portuguesa titulada por la mercantil Villafuel SL procedente desde las cuentas bancarias españolas de la mercantil Still Growing SL".