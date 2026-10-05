La gran oportunidad para poner fin al sanchismo

El panorama político español se convulsiona tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Tras el fallido intento de convalidar los decretos sobre vivienda en el Congreso, el Ejecutivo vuelve a convocar a los ciudadanos a las urnas en una estrategia orientada a buscar un nuevo mandato o convalidar sus políticas mediante la Diputación Permanente.

Este es el análisis de los periodistas de Libertad Digital y esRadio, quienes coinciden en señalar que la convocatoria electoral responde a una estrategia desesperada de Moncloa para sortear el desgaste político, las causas judiciales por corrupción y el fracaso de sus medidas en el Congreso.

Carlos Cuesta (Director adjunto del Grupo Libertad Digital)

Cuesta califica la noticia de positiva, pero tilda la convocatoria como un movimiento forzado e interesado tras el bloqueo legislativo. Cuestiona duramente la política de alianzas e indicadores sociales del Gobierno, remarcando que "somos el país de mayor pérdida de poder adquisitivo en paridad de compra desde el inicio de su mandato". A su juicio, el modelo sanchista presume de gasto asistencial cuando la realidad de fondo es dramática: "Su gran alarde es decir que es que tenemos a más pobres subvencionados. Para tener a más pobres subvencionados que nadie tienes que tener más pobres".

Raúl Vilas (Director de Libertad Digital)

Vilas cataloga la actuación del presidente dentro de una maniobra previsible coordinada con su entorno mediático. Explica que la vía de derivar los decretos a la Diputación Permanente busca transformar las urnas en un referéndum a su favor: "van a intentar, tanto Pedro Sánchez como el resto de la izquierda, darle forma de plebiscito. Es decir, se va a votar si... un plebiscito sobre esos decretos de vivienda", valiéndose de un discurso populista para forzar la convalidación de su agenda.

Dieter Brandau (Director de "La Radioteca")

Brandau repasa el recorrido de la legislatura denunciando lo que considera una serie de «atajos antidemocráticos» y maniobras de distracción que han ido colapsando en los tribunales o debilitando las instituciones. Respecto al uso de la vivienda como causa de la disolución, remarca que "para tratar de salvarse a sí mismo y tratar de ganar unas elecciones, lo que ha hecho es otro atajo: montar una operación de marketing político diciéndole que los culpables de que la vivienda haya pasado de ser el problema 16... al número uno... es la oposición".

Juan Pablo Polvorinos (Director de Informativos de Esradio)

Polvorinos denuncia la instrumentalización partidista de las instituciones públicas durante la comparecencia en el Palacio de la Moncloa. Advierte que llevar decretos rechazados a la Diputación Permanente someterá al país a un grave conflicto de poderes: "se va a someter indefectiblemente a España a una enorme torsión institucional, porque va a presentar una dura batalla entre los tres poderes del Estado", concluyendo que este movimiento electoral precipitado está guiado por "el miedo que tiene el presidente del Gobierno a que salgan más cosas en causas de corrupción en los tribunales de justicia".

Rosana Laviada (Subdirectora de "Es la Mañana de Federico")

Laviada pone el foco en los verdaderos motivos que impulsan una cita electoral cuando los sondeos no son favorables al Gobierno. Apoyándose en las lecturas de los líderes de la oposición, cuestiona el trasfondo de las causas judiciales que acechan al PSOE y advierte sobre el procedimiento del sufragio: "a Sánchez le mueve el miedo a la hora de convocar estas elecciones por lo que queda todavía por venir y por saber de todos los casos de corrupción", instando asimismo a que "todo el mundo a votar el 29 de noviembre y, a ser posible, en su sede electoral".

Carmelo Jordá (Redactor jefe de Libertad Digital)

Jordá interpreta la decisión como un intento desesperado de minimizar daños ante un ciclo de desgaste irreversible. Considera que Moncloa aprovecha la desorganización de la izquierda a su izquierda para afianzar el liderazgo en la oposición posterior. En su análisis advierte del clima de máxima exigencia: "la situación es muy grave, va a haber que hacer muchísimo trabajo y no nos podemos despistar... hay que ir, sobre todo lo más importante, todos a votar el 29 de noviembre para que esto sea, por fin, el fin de este capítulo de la historia de España".

Luis Fernando Quintero (Director de "Con ánimo de lucro")

Para Quintero, Sánchez reincide en sus tácticas al citar de nuevo a las urnas tras días de incertidumbre, aunque considera que se trata de una oportunidad clave para el cambio en España. Subraya el deterioro económico acumulado al señalar que "si atendemos al empobrecimiento sistemático al que ha sometido a la población española, la persecución a las empresas y la persecución a libertades tan evidentes como las que proporciona una propiedad privada... deberíamos pensar que está más cerca el cambio que que se siga manteniendo en la Moncloa". Asimismo, enfatiza la urgencia de participar en el proceso electoral para poner fin a la gestión actual.

Luis Balcarce (Director adjunto de OKDiario)

Desde la redacción de OKDiario, Balcarce asegura que el adelanto ya se presagiaba tras las deliberaciones internas de Moncloa. No obstante, contrapone la tesis de una gran jugada deliberada y sostiene que "es una decisión fruto del miedo, de la desesperación. Aquí no hay, no se crean que aquí hay un guion establecido". A su vez, hace un llamamiento al electorado de centro-derecha al sostener que se presenta una oportunidad histórica "para acabar con este régimen putrefacto, pleno de corrupción, con instituciones totalmente carcomidas".

Ignacia de Pano (Periodista)

De Pano reacciona ante la convocatoria señalando que el país se encuentra en un punto de inflexión tras varios años de tensión institucional y degradación democrática. Alienta a la ciudadanía a acudir a las urnas con responsabilidad y de forma presencial: "tenemos una oportunidad magnífica de salir de este marasmo. Los partidos de centro-derecha tienen que llevar a cabo una estrategia electoral inteligente... porque nos estamos jugando nuestra patria, nuestro futuro y el de nuestros hijos".

La disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales abren un horizonte marcado por la incertidumbre y la polarización política. Con la vista puesta en el 29 de noviembre, la oposición apela al compromiso y a la máxima movilización en las urnas para lograr un cambio de gobierno, mientras los analistas coinciden en que estas semanas de campaña someterán a las instituciones del Estado a un clima de altísima tensión política y jurídica.