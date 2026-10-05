Maricarmen mejora las encuestas de Sánchez, pero sólo en décimas y a costa de Sumar

Mientras el presidente del Gobierno mantiene el suspense sobre si habrá elecciones en un par de meses y se ha anunciado una comparecencia para las 9 de la mañana de este lunes, varias encuestas dibujan el panorama electoral del momento y, en algunos casos, evalúan el resultado de los frenéticos acontecimientos de los últimos días alrededor de la vivienda y del desalojo de Maricarmen.

Sondeos que se pueden dividir en dos grandes grupos: aquellos cuyo trabajo de campo se ha realizado en los últimos días y, por tanto, recogen –al menos en teoría– las reacciones a todo lo sucedido, incluido el rechazo del Congreso a los decretos de vivienda; y aquellos realizados antes de que todas estas noticias hayan salido a la luz.

Entre los primeros está el de Data 10 que publica OK Diario, realizado íntegramente después del no de los diputados a los llamados "decretos Maricarmen". Y los datos cambian, pero no mucho: el PP seguiría siendo el ganador con un 34% de los votos, tres décimas menos que en la encuesta publicada a finales de agosto.

El PSOE gana siete décimas sobre el dato veraniego, que era su mínimo de la legislatura. Se sitúa en el 26,1% de intención de voto, pero parece que buena parte de esa subida es a costa de Sumar, que pierde nueve décimas y no pasa del 5,2%.

Por el contrario, Vox sigue mejorando en una intención de voto en la que probablemente pesa más Ceuta que la vivienda: los de Abascal ya estarían en el 18,6% del voto, cinco décimas más que en agosto.

Según la proyección de escaños del propio sondeo, el PP tendría 139 diputados y Vox 64, con los que la suma de la derecha seguiría por encima de los 200. Mientras, el PSOE sube hasta los 110 –gana 10–, pero sus compañeros de Gobierno no pasarían de 5, cuando hace más de un mes estaban en ocho. Por su parte, Podemos sube a 4 diputados, aunque la información de OK Diario no especifica su intención de voto.

Un resultado muy similar al de la encuesta de Sociométrica que publica El Español y cuyo trabajo de campo también se ha realizado entre los días uno y tres de este mes, a caballo de la movilización en Sol y la votación en el Congreso.

El PP perdería cinco décimas respecto al sondeo de hace sólo nueve días, pero ganaría las elecciones con un 33,4% y 143 escaños. El PSOE, por su parte, gana ocho décimas hasta el 26,5% y tendría 106 diputados. Mientras los socialistas suben, los partidos a su izquierda caen: Sumar se deja cuatro décimas y Podemos otras dos. Estarían en el 5,3% y el 3,1%, respectivamente, y sólo tendrían 6 y 2 escaños.

Por su parte, Vox sigue en una tendencia positiva aunque sólo sea por una décima: está en el 18,1% y tendría 62 diputados, por lo que la mayoría del hipotético gobierno de coalición estaría en 205 escaños, treinta por encima del límite de la mayoría absoluta.

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