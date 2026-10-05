Piden 13 años de cárcel por violar a una niña de 14 años sobre unos colchones

La Fiscalía de Cantabria solicita una condena de trece años de prisión para un acusado de agredir sexualmente a una adolescente de catorce años. Los hechos serán juzgados este próximo martes, 6 de octubre, a partir de las 09:30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Según relata el escrito de calificación elaborado por el Ministerio Público, el procesado y la joven se habían conocido previamente durante la celebración del cumpleaños de la menor. Aproximadamente dos meses después de este primer contacto, ambos volvieron a coincidir en otro evento familiar, en esta ocasión el cumpleaños de una prima del acusado. Fue a partir de este segundo encuentro cuando comenzaron a interactuar de forma más directa, hasta el punto de concertar una cita para dar un paseo.

El día acordado para el encuentro, las condiciones meteorológicas alteraron los planes iniciales. Dado que estaba lloviendo, el acusado decidió modificar el lugar de la cita y envió un mensaje a la adolescente para indicarle que acudiera directamente a un piso donde él ya se encontraba esperándola. La joven, confiando en la palabra del individuo, accedió a la petición y se dirigió al inmueble señalado.

Un clima de intimidación

Una vez en el interior de la vivienda, el denunciado instó a la víctima a que tomara asiento en unos colchones que se encontraban dispuestos sobre el suelo. En ese momento, y actuando "con ánimo libidinoso", según subraya textualmente la acusación en su informe, el procesado ignoró por completo la oposición reiterada a mantener relaciones sexuales expresada por la menor. El escrito detalla que el hombre comenzó a besarla en la boca recurriendo a la fuerza y a realizarle tocamientos por encima de la vestimenta.

La escalada de la agresión continuó cuando, bajo un clima de absoluta intimidación, la obligó "a mantener relaciones sexuales vaginales con penetración sujetándola con fuerza por las caderas". El documento judicial especifica que este ataque se consumó inicialmente sin preservativo. Únicamente a ruego de la menor, que se encontraba "temerosa de ser contagiada" por alguna enfermedad, el agresor accedió a colocarse el profiláctico en la parte final del acto.

Por todos estos hechos, que configuran un delito de agresión sexual a menor de dieciséis años, el Ministerio Público plantea una batería de penas severas. Además de los trece años de cárcel, exige quince años de alejamiento y la prohibición absoluta de comunicarse con la víctima, así como otros quince años de libertad vigilada una vez que el procesado abandone la prisión. A esto se suman diez años de inhabilitación para ejercer los derechos de patria potestad, tutela o acogimiento, y la prohibición de trabajar con menores durante dieciocho años. Por último, solicita el pago de 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil para reparar las lesiones psicológicas causadas.