Sánchez convoca elecciones el 29 de noviembre y comienza la campaña desde Moncloa

Los españoles están llamados a las urnas el domingo 29 de noviembre.Tras su segundo periodo de reflexión y fin de semana cargado de reuniones y contactos con su núcleo duro, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido adelantar las elecciones generales después del fracaso de los dos reales decretos ley sobre vivienda y del portazo de Junts. Mostrándose como víctima de "la peor oposición de la historia democrática", el presidente se convierte en el primer presidente de la democracia en no presentar Presupuestos Generales del Estado.

El adelanto llega después de semanas de presión política y social sobre el Gobierno por la situación del acceso a la vivienda. La estrategia socialista pasa por presentarse como la solución al problema de la vivienda y desplazar la responsabilidad hacia la derecha, pese a que el PSOE lleva años al frente del Ejecutivo. Moncloa confía en que convertir la vivienda en el gran asunto electoral le permita recuperar la iniciativa política y movilizar a su electorado mediante un discurso centrado, una vez más, en la amenaza de un Gobierno de PP y Vox.

En este sentido, Sánchez ha cargado contra PP y Vox. "Hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que invirtieran en sanidad, en educación, para que construyeran vivienda. Y ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales", ha deslizado el presidente en su declaración institucional sin preguntas señalando directamente a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La razón de la llamada a las urnas es "doblegar a las élites" y situarse a él como el salvador.

"Quedan problemas que resolver. Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Debemos movilizarnos y lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría socialista y progresista más amplia. Por eso, tras informar al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros extraordinario, y celebrar elecciones generales el próximo 29 de noviembre", ha afirmado Sánchez.

La crisis de la vivienda se convierte así en el eje sobre el que Moncloa pretende articular la batalla electoral. "Hemos hechos todo lo que estaba en nuestras manos para defender los intereses de los españoles. Nos hemos esforzado por construir un mundo mejor para nuestros compatriotas y el resto del mundo", ha presumido Sánchez después de destacar "los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales" con su Gobierno.

Sánchez opta finalmente por adelantar las elecciones, en línea con la posición que venían reclamando sectores de sus propias bases antes de las próximas autonómicas y municipales. Este mismo lunes, el Gobierno se reúne de forma extraordinaria en el Consejo de Ministros, aunque no habrá rueda de prensa posterior. Además, la Ejecutiva Federal del PSOE ha pospuesto su reunión hasta las 17.00 horas, después del anuncio realizado por el presidente.

La ley electoral establece que, en caso de disolución anticipada, las elecciones deben celebrarse el 54.º día posterior a la convocatoria. Con el decreto de disolución y convocatoria publicado este martes en el BOE, los españoles están llamados a las urnas el domingo 29 de noviembre.

Sánchez ha decidido disolver las Cortes y adelantar la convocatoria electoral para aprovechar la oportunidad que le brinda la movilización social alrededor de la vivienda. "Una época de mucha tensión, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial muy disruptiva. Una época, por tanto de grandes peligros, pero también si sabemos aprovecharla de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juega en ella".

"Nos vamos a dejar la piel"

El movimiento llevaba días tomando forma. El PSOE cierra filas con Pedro Sánchez tras el adelanto electoral. "El secretario general tiene todo nuestro apoyo", trasladan desde el partido, que asegura estar preparado para afrontar las elecciones con "proyecto, equipo y fuerza". Los socialistas plantean la campaña como una defensa de los avances de los últimos años y de un proyecto que, dicen, quiere seguir "ampliando derechos y mejorando la vida de la gente". Enfrente sitúan al PP y Vox, a los que califican como "la coalición de los buitres, de los retrocesos y del miedo".

Los socialistas reivindican como principales argumentos de campaña la evolución del empleo, la subida del salario mínimo y la revalorización de las pensiones, y sitúan la vivienda, la inteligencia artificial y el cambio climático como los grandes retos de las próximas décadas. El PSOE advierte de que las elecciones confrontarán dos modelos de país. "Nos vamos a dejar la piel", aseguran.