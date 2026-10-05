Tras un fin de semana de reflexión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este lunes a las 9.00 horas desde el Palacio de la Moncloa para anunciar su decisión sobre un posible adelanto electoral. De está forma Presidencia del Gobierno ha cancelado la agenda de Sánchez, que tenía previsto inaugurar un Congreso Nacional de la Empresa Familiar esta misma mañana. Otros ministros del Ejecutivo como Mónica García o Sira Rego también han cancelado su agenda.

Si finalmente opta por convocar elecciones, el movimiento se produciría en un escenario especialmente delicado para el PSOE, con el objetivo de evitar un resultado que podría convertirse en el peor del socialismo y repetir la debacle de Alfredo Pérez Rubalcaba, que en 2015 cosechó la peor marca del PSOE en tres décadas.

Lo que está claro es que, tanto en Moncloa como en Ferraz, hay muchos que dan por hecho que las elecciones tienen que ser ya. Una decisión que dejaría a los pies de los caballos a Sumar, o al que será su nuevo espacio bajo la marca de Frente Amplio, porque si Sánchez convoca hoy las elecciones, no tendría apenas margen para hacer precampaña con su candidato o candidata, que no será presentado oficialmente hasta el próximo 17 de octubre.

La sensación que trasladan en estos momentos es que la legislatura está bloqueada y que no tendría sentido prolongarla de manera artificial. En Moncloa consideran, además, que ahora existe un relato y, sobre todo, que se dan las condiciones que consideran más favorables para dar el paso y movilizar a su electorado.