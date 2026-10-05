Sánchez encarga a Torró, Montero y Narbona pilotar la campaña del PSOE para el 29-N

Conscientes de que en estas elecciones se juegan mucho, el PSOE activa su maquinaria electoral tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal presidida por Pedro Sánchez. En ella, además de mostrarse convencidos de que volverán a ganar, han calificado estas elecciones como "transcendentales para la democracia". "Las elecciones del 29 de noviembre son unas elecciones para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista o un gobierno reaccionario, un gobierno progresista que defienda sus derechos, o un gobierno reaccionario, que a la mínima oportunidad, les haga daño", ha incidido el ministro Félix Bolaños a su entrada.

En este sentido, el PSOE ha aprobado la composición del Comité Electoral con el que el PSOE acudirá a las elecciones del próximo 29 de noviembre. "Serán tres mujeres las que piloten la campaña electoral que hará que el PSOE vuelva a hacer historia este 29N para seguir mejorando la vida de la gente", aseguran desde la formación.

La secretaria de Organización, Rebeca Torró, asumirá la Coordinación General; la vicesecretaria general, María Jesús Montero, se hará cargo de la Coordinación Estratégica; y la presidenta del partido, Cristina Narbona, dirigirá el Programa Electoral.

Sánchez ha decidido poner el timón de la campaña en manos de tres mujeres cuyos nombres han quedado vinculados a algunas de las principales polémicas que han sacudido al PSOE. Rebeca Torró quedó en el centro de la crisis por la gestión de las denuncias de presunto acoso sexual contra trabajadoras socialistas, entre ellas las relativas al exasesor de Moncloa Paco Salazar. El PSOE terminó reconociendo "fallos" en la gestión de las denuncias, aunque Torró negó que hubiera existido encubrimiento.

María Jesús Montero, exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda, queda políticamente ligada a la etapa en la que la SEPI dependía de su departamento, después de que su expresidente Vicente Fernández fuera detenido por la UCO junto a la exmilitante socialista Leire Díez en una investigación por presuntos amaños de contratos, fraude y tráfico de influencias.

Y Cristina Narbona tuvo que declarar como testigo ante la Audiencia Nacional por su relación con Leire Díez, después de que la Fiscalía pidiera su comparecencia en el marco de la investigación sobre la denominada trama de las cloacas del PSOE.

El resto del equipo también queda definido. Borja Cabezón será adjunto a Coordinación General y Acción Electoral; Montse Mínguez ejercerá como portavoz; Pilar Bernabé asumirá Igualdad y Ana Manzano, Comunicación. Elisa Garrido estará al frente de los actos públicos, Aránzazu Figueroa de la campaña joven y Víctor Gutiérrez del impacto digital. La movilización correrá a cargo de Anabel Mateos y César Mogo asumirá el voto exterior.

La estructura se completa con Alfonso Gómez de Celis en documentación y apoyo a candidaturas, Ana María Fuentes en Administración y Óscar Díaz en el llamado Día D.

El lenguaje elegido por Ferraz deja claro el tono que pretende imprimir a la campaña. "Está en juego un modelo de derechos frente al modelo de las derechas que pretende socavarlos. Por eso el PSOE somos más necesarios que nunca", insisten tras ocho años en La Moncloa.