Sánchez vuelve a llevar este martes los decretos de vivienda al Consejo de Ministros

Tras el rechazo de los dos decretos de vivienda el pasado viernes, uno de los argumentos utilizados por Pedro Sánchez para justificar el adelanto electoral, el Consejo de Ministros, que se reunirá este martes de forma ordinaria, volverá a aprobar ambos textos.

Fuentes de Moncloa consultadas por Libertad Digital confirman que los dos decretos volverán al Consejo de Ministros, aunque apuntan que lo harán con "algún cambio". El Gobierno recupera así dos de sus principales medidas en materia de vivienda apenas unos días después de su rechazo parlamentario.

Desde Moncloa, Sánchez arranca de esta forma la campaña electoral recuperando una de sus principales banderas políticas y tratando de situar de nuevo la vivienda en el centro de la agenda. Un asunto que el Ejecutivo pretende convertir en uno de los ejes de la batalla electoral.

La disolución de las Cortes no significa que las instituciones echen el cierre hasta las elecciones. Las Cámaras dejan de ejercer sus funciones ordinarias, pero sus Diputaciones Permanentes mantienen determinadas competencias previstas en la Constitución.

Y ahí aparece una vía que el Gobierno podría utilizar. La Diputación Permanente está formada por 69 miembros y la mayoría absoluta se sitúa en 35 votos. El PSOE cuenta con 25 y Sumar, con otros 6. Le faltarían cuatro.

Los números, por tanto, vuelven a poner sobre la mesa a los socios habituales: bastaría con que EH Bildu, ERC, Podemos y PNV votaran a favor, los mismos que respaldaron el primer decreto en el Congreso. En ese escenario, Junts, que el viernes se sumó al bloque que tumbó los decretos, quedaría fuera de la ecuación y su voto no sería necesario.