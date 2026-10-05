Mediaset propone un cara a cara entre Sánchez y Feijóo para las elecciones del 29-N

Mediaset España ha propuesto este lunes a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo la celebración de un cara a cara con motivo de las elecciones generales anticipadas del próximo 29 de noviembre, apenas unas horas después de que el presidente del Gobierno anunciara la convocatoria electoral.

Fuentes de Mediaset España han confirmado la propuesta después de que Sánchez comunicara desde el Palacio de la Moncloa su decisión de adelantar los comicios. El presidente ha informado previamente al rey Felipe VI, que este lunes inicia un viaje de Estado a Finlandia junto a la reina Letizia.

La propuesta de Mediaset situaría de nuevo frente a frente a los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, como ya ocurrió durante la campaña de las elecciones generales de julio de 2023.

El precedente de 2023

En aquella campaña, Sánchez y Feijóo protagonizaron el único cara a cara de las elecciones. El debate se celebró el 10 de julio de 2023 en Atresmedia y fue emitido por Antena 3 y laSexta, con la moderación de Ana Pastor y Vicente Vallés.

Fue, además, la única cita televisiva en la que participó el líder del PP durante aquella campaña. Tres días después, RTVE organizó un debate con los portavoces de siete grupos parlamentarios, mientras que el 19 de julio se celebró otro encuentro con Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz, al que Feijóo decidió no acudir.

El adelanto electoral se produce después de que el Congreso rechazara el pasado viernes los dos reales decretos del Gobierno con medidas destinadas a afrontar el problema de la vivienda. PP, Vox y Junts votaron en contra, provocando una nueva derrota parlamentaria del Ejecutivo.

Tras ese revés, Sánchez decidió tomarse el fin de semana para valorar la conveniencia de adelantar las elecciones. Finalmente, este lunes ha anunciado desde Moncloa la convocatoria de los comicios.