Sumar, a los pies de los caballos y sin candidato tras el adelanto electoral

Con el adelanto electoral ya convertido en una realidad, comienza la carrera de los partidos para posicionarse, definir su estrategia y encontrar su espacio ante unas elecciones convocadas. En una posición especialmente delicada queda Sumar. A pesar de formar parte del Gobierno de coalición, la formación afronta esta convocatoria sin candidato o candidata oficial y con el proceso de reorganización de su espacio político todavía pendiente. Sumar tiene previsto concurrir bajo la nueva marca de Frente Amplio, pero no presentará oficialmente a su candidato hasta el próximo 17 de octubre.

El calendario juega ahora en su contra. La convocatoria electoral pone a la formación que fundó Yolanda Díaz a correr contra el reloj: apenas unos días para organizar la precampaña, cerrar la candidatura y encontrar un rostro para un proyecto que todavía ni siquiera tiene nombre definitivo. Una carrera contrarreloj cuando todavía quedan demasiadas piezas por encajar.

Fuentes de esta formación aseguran que las elecciones "son pertinentes y necesarias". La vivienda será su principal bandera. "Es el asunto central de este momento político", sostienen, en un intento de situarse en el lado bueno frente a "la especulación" de las derechas.

Desde este espacio se reivindican además como "la llave" de una nueva mayoría capaz de dar solución al problema de la vivienda y aseguran estar preparados para "dar la batalla". El problema es que, de momento, la batalla electoral les ha pillado todavía haciendo las maletas.

"A lo largo de los próximos días comunicaremos la marca electoral, la candidatura, así como las alianzas, según se vayan produciendo, hasta culminar en un gran acto el 17 de octubre", deslizan. Es decir, la convocatoria ya está sobre la mesa, pero ellos todavía tienen que terminar de montar el proyecto con el que pretenden concurrir a las urnas.

Y queda la gran incógnita: qué papel jugará Podemos en ese nuevo espacio. La salida de Yolanda Díaz de la primera línea política ha dejado abierta una negociación que ahora tendrá que resolverse a toda velocidad. Con las elecciones ya convocadas, cada día cuenta y cada pieza que no encaje empieza a pesar.