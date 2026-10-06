Álvarez de Toledo advierte de las "trampas" de Sánchez antes del 29-N: "Es capaz de hacer lo que sea"

La portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este martes en una entrevista en La Noche de Cuesta, de esRadio, que "la era de Sánchez acabó" y ha advertido de que el presidente del Gobierno es "un hombre muy peligroso" que puede recurrir a todo tipo de estrategias antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

En conversación con Carlos Cuesta, Álvarez de Toledo ha cargado duramente contra Pedro Sánchez después de sus últimos movimientos y ha considerado que las próximas elecciones permitirán poner fin a una etapa que ha definido como la de "la egolatría corrupta" y "el narcisismo delictivo".

"Se va como llegó. Es un tramposo y un impostor. Y ahora, además, un populista sin pueblo", ha afirmado la dirigente popular, que considera que Sánchez se ha quedado "sin las Cortes y sin la calle, sin Parlamento y sin el pueblo". A su juicio, las elecciones plantean una disyuntiva especialmente clara: "A mí no me gusta mucho lo binario, pero sí reconozco que en este caso las elecciones son entre el delito y la decencia".

Álvarez de Toledo se ha mostrado convencida de que las urnas castigarán al presidente por sus "mentiras", aunque ha pedido al electorado que no caiga en la confianza. "No me cabe la menor duda de que la era de Sánchez acabó. Estamos ante un presidente póstumo", ha afirmado.

Frente a la pornografía política,

una revolución de la decencia. Sánchez es un populista sin pueblo. Un presidente póstumo pero peligroso: quien fue capaz de robar las primarias a su propio partido es capaz de cualquier cosa. Su receta electoral será fraude, propaganda y… pic.twitter.com/rmmbWyS7zG — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 6, 2026

La diputada del PP ha advertido, sin embargo, del peligro que a su juicio representa Sánchez durante el periodo que resta hasta las elecciones. "Es un hombre muy peligroso y cuanto más acorralado, más peligroso", ha señalado antes de acusarle de haber pactado con quienes no condenan el terrorismo de ETA, concedido la amnistía a cambio de mantenerse en el poder y atacado a los jueces que investigan a su entorno.

Pese a este diagnóstico, Álvarez de Toledo ha destacado la resistencia de las instituciones durante los últimos años. "Lo más conmovedor, emocionante y esperanzador de estos años es que el Estado ha resistido", ha afirmado. En este sentido, ha elogiado a jueces, fiscales, policías y guardias civiles que, según ha defendido, han mantenido el funcionamiento institucional frente al Ejecutivo.

"España necesita una revolución de la decencia", ha proclamado. Para la diputada popular, además de una "reconstrucción institucional" y una "reconstrucción nacional total", el país necesita revertir lo que considera una "degradación de lo público" sin precedentes.

Álvarez de Toledo también ha acusado a Sánchez de utilizar políticamente el problema de la vivienda y, en concreto, el desahucio de una anciana. "No ha sido un acto de propaganda electoral. Ha sido pornografía política", ha asegurado, acusándole de utilizar el caso "para intentar impedir que los españoles lo desahucien a él".

La dirigente popular ha señalado tres elementos que, a su juicio, marcarán la estrategia socialista hasta las elecciones: "fraude, propaganda y crispación". Frente a ellos, ha reclamado al PP una campaña basada en la "esperanza sin complacencia", la "fortaleza", el "optimismo" y la "valentía", además de una movilización elevada. "Nadie se puede quedar en casa el día 29 de noviembre", ha insistido.

Durante la entrevista también se ha pronunciado sobre Carles Puigdemont, al que considera "un político acabado", y sobre la dirigente de Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Álvarez de Toledo ha advertido contra quienes desde Madrid puedan ver con simpatía a Orriols y ha sostenido que su "xenofobia fundamental, primera y esencial es contra España y los españoles".

La hoja de ruta del PP

Preguntada por las medidas que debería adoptar el Partido Popular si consigue gobernar, Álvarez de Toledo ha defendido una hoja de ruta dividida en varias fases. "Lo primero que tenemos que hacer es asegurar el Estado", ha señalado, para después reclamar una "auditoría total" de los años de Gobierno de Sánchez.

El siguiente paso sería la "limpieza" y la derogación de aquellas normas que, según la diputada, han fomentado "la división" y el "guerracivilismo deliberado". "Una vez que eso se haya hecho, asegurado el Estado, auditoría, limpieza y derogación, viene la inmensa y, por otra parte, apasionante tarea de reconstrucción nacional", ha explicado.

Álvarez de Toledo también ha dejado abierta la posibilidad de abordar cambios en la Constitución, aunque ha rechazado responsabilizar a la Carta Magna de la situación política actual. "El problema no es la Constitución y su reforma tampoco es necesariamente, por tanto, la solución", ha afirmado. Para la diputada, "el verdadero culpable en España ha sido el Partido Socialista Obrero Español", al que acusa de haber traicionado el pacto constitucional.

La independencia judicial y los impuestos

En la parte final de la entrevista, Álvarez de Toledo ha situado la independencia judicial entre las prioridades de un futuro Ejecutivo del PP. "Los jueces eligen a los jueces", ha resumido, antes de defender que su partido deberá "reforzar, defender, fortalecer y profundizar en la independencia del poder judicial".

También ha avanzado una revisión del sistema fiscal tras una eventual llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Álvarez de Toledo ha denunciado que España ha sufrido durante estos años "más impuestos que nunca" y "un infierno fiscal", mientras los servicios públicos se han "destruido" y "degradado".

La diputada ha cerrado su intervención reivindicando la política y reclamando una transformación de la relación entre representantes y ciudadanos. "Quiero y me comprometo personalmente a trabajar para que los españoles vuelvan a sentirse orgullosos no solamente de su país, sino también de sus políticos", ha asegurado.

Para ello, ha reclamado políticos que "sirvan a la gente", trabajen "con solvencia, con decencia, con humildad, con limpieza", digan la verdad y traten a los ciudadanos "como adultos". "Hagamos una dignificación profunda del oficio de la política", ha concluido.