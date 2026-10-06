Fin de legislatura con la misma falta de escrúpulos con la que se inició

Muchos lectores recordarán aquella célebre viñeta del genial Antonio Mingote en la que un sindicalista, sentado a la mesa de un bar, afirmaba muy airado: "La clase trabajadora empieza a estar harta. Y en cuanto haya un gobierno de derechas nos van a oír". Pues bien. Las sumisas y bien remuneradas terminales sindicales de la izquierda (UGT y CCOO) no van a esperar siquiera a que PP y Vox puedan formar gobierno para organizar una huelga general, que, como bien apuntábamos en estas mismas páginas —y ha terminado por reconocer sin sonrojo alguno la propia vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero— va dirigida "contra la oposición"; es decir, contra la oposición a un gobierno bajo cuyo mandato el precio del alquiler de la vivienda se ha disparado un 47,9%, el de la compra en más de un 70%, en el que se han retirado más de 400.000 viviendas del mercado de la vivienda y en el que el problema del acceso de la vivienda ha pasado de ocupar el 16 en el año 2018 a ser hoy el principal problema de los españoles según el barómetro del CIS.

Mucho se podría decir, además de la hipocresía, de la más que dudosa legalidad de una huelga general de carácter político como esta; pero ¿cómo hacerlo cuando también debemos tratar editorialmente un fraude de ley y una burla a la Constitución aún más palmaria como es la decisión del Gobierno de Sánchez de aprobar los llamados "decretos Maricarmen" —ya de por sí atentatorios al derecho de propiedad consagrado en la Constitución— en la Diputación Permanente del Congreso tras haber sido rechazados ambos el pasado viernes en el pleno del Congreso, sede de la soberanía nacional?

Entendemos la justa indignación que esta artimaña de Sánchez ha provocado en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha advertido de la posibilidad de recurrir a los tribunales en el caso de que el gobierno social/comunista apruebe los decretos contrariando la votación negativa del Congreso. Aun así, que Díaz Ayuso abandone toda esperanza en este sentido: además del tiempo que los tribunales tardarían en resolver —para entonces ya podría haber un gobierno PP-Vox que los derogase— Sánchez tiene una obediente correa de transmisión aún más dañina que los sindicatos como es la mayoría socialista del vergonzoso Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido, siempre dispuesto a aceptar cualquier pulpo como animal de compañía.

De hecho, la vergonzosa decisión de este tribunal de garantías de los intereses del PSOE de borrar el delito de malversación del procés, con la ponencia de Pumpido en la que se enmienda al Tribunal Supremo y se estima el recurso de amparo de Bassa, ha dado luz verde a la vuelta a España del fugado golpista Carles Puigdemont, quien ha vuelto a reivindicar desde Waterloo el "derecho de autodeterminación" y se ha jactado de la decisión del TC que "pone fin a la represión política".

Todos recordamos a Pedro Sánchez decir en su día que la amnistía era inconstitucional, así como su compromiso de "traer a Puigdemont para que rinda cuentas ante la Justicia española". Con tal de llegar al poder, sin embargo, Sánchez fue capaz de todo. Y la misma falta de escrúpulos con la que arrancó la legislatura está quedando en evidencia con tal de no tener que abandonar la poltrona.