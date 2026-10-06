El PNV garantiza su apoyo a Sánchez y salvará el decreto de vivienda en la Diputación Permanente

El Gobierno ya puede respirar tranquilo. Después de que el Congreso tumbara los dos decretos ley de vivienda, el Ejecutivo tiene garantizada ahora su aprobación en la Diputación Permanente gracias al voto del PNV. Los nacionalistas vascos han confirmado que respaldarán el primero de los textos, aunque mantienen su rechazo frontal al segundo, el que plantea la renovación automática de los contratos de alquiler. De esta forma mantienen la misma posición que adoptaron el pasado viernes en el hemiciclo.

La portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, ha anunciado la decisión este martes en una rueda de prensa en Bilbao. El PNV apoyará el primer decreto por "responsabilidad", aunque ha vuelto a advertir de que las medidas del Gobierno no dejan de ser "un parche" que no resuelve el problema de fondo de la vivienda. El PNV sostiene que el primero de los decretos ha sido "técnicamente mejorado" tras las negociaciones mantenidas con el Ministerio de Vivienda y que el nuevo texto se ajusta en mayor medida a las dos exigencias que había colocado en el centro de la negociación: "protección de las personas vulnerables y defensa del pequeño propietario, bajo el principio de seguridad jurídica".

Muy distinta es su posición respecto al decreto que establece la renovación automática de los contratos de alquiler. Los nacionalistas vascos rechazan de plano esta medida al considerar que "supone un ataque al pequeño propietario" y que sería "contraproducente" para el objetivo que, según el Gobierno, pretende alcanzar.

A su juicio, la propuesta del Ejecutivo provocaría una retirada de viviendas del mercado del alquiler. Una consecuencia que, según los nacionalistas, reduciría todavía más la oferta y terminaría siendo "perjudicial" para la ciudadanía.

El voto del PNV se convierte así en la pieza que completa el puzle de Sánchez tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre. La Diputación Permanente, integrada por 69 miembros, necesita 35 votos para alcanzar la mayoría absoluta. El PSOE tiene 25 y Sumar, otros 6: 31 en total. Los cuatro que faltan llevan el sello de sus socios habituales —Bildu, ERC, Podemos y PNV—, que han confirmado su respaldo y permitirán al Gobierno sacar adelante el decreto de vivienda.