El PP pide en la Audiencia Nacional la imputación del PSOE por financiación ilegal

El PP ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional solicitando la imputación del PSOE por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal, según confirman fuentes de la dirección del partido.

El movimiento tiene lugar un día después de la convocatoria de las elecciones generales para el próximo 29-N. El escrito se ha presentado a unas horas de que Pedro Sánchez comparezca en Moncloa como primer acto de campaña, después del que ya puso en marcha durante la declaración para convocar elecciones.

De esta forma, el PP forzará un pronunciamiento de la AN que podría producirse en plena campaña, a pesar de que, habitualmente, los procedimientos judiciales en marcha contra partidos políticos y sus representantes quedan en parte suspendidos para no interferir en la contienda.

Este lunes se conocía que la Fiscalía Anticorrupción evitaría solicitar la imputación del PSOE por este motivo, una vez conocida la fecha de las elecciones. El PP, personado en varias causas, la pide así formalmente, con el objetivo de acelerar la decisión.

"Catálogo de actuaciones delictivas"

La formación denuncia el "amplio catálogo de actuaciones delictivas" puestas en marcha por la dirección del Partido Socialista después de los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, con el objetivo de "proteger los intereses del Gobierno y del PSOE" frente a investigaciones judiciales en marcha. Todo ello bajo una "organización criminal" liderada, presuntamente, por el entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y creada en la propia sede del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid.

El PP recuerda que la formación que lidera Pedro Sánchez "puso todos los medios operativos y financieros del partido a disposición de la organización criminal que lideraba" Santos Cerdán, quien también contaba con la "colaboración" de la imputada Ana María Fuentes Pacheco, actual gerente del PSOE.

El PP denuncia que no es solo que el PSOE promoviera esta organización, sino que se involucró directamente en la trama, poniendo de ejemplo los pagos efectuados a Leire Díez y a otras personas relacionadas, como Jacobo Teijelo o Ismael Oliver.

El PP recuerda también que el PSOE financió, con fondos públicos, a Crónica Libre, que se convirtió en un "medio instrumental de la organización criminal" para retribuir a sus integrantes. Los pagos, que se realizaron como gastos de campaña, fueron autorizados por el entonces director de comunicación del partido, Ion Antolín.

El Partido Popular recuerda en su escrito que la organización criminal liderada por Santos Cerdán intentó también "torcer la voluntad" de fiscales como José Grinda o Ignacio Stampa, así como del comandante de la Guardia Civil Rubén Villaba. Todo ello, presuntamente, valiéndose de la relación "personal y reiterada" que mantenía Leire Díez con Mercedes González, actual directora general de la Guardia Civil, con el objetivo de "perturbar el normal desenvolvimiento de la actividad investigadora de la UCO".

El PP fue el primero que pidió la imputación del PSOE por financiación ilegal en el caso Hidrocarburos, por las "bolsas" que llegaban a Ferraz llenas de dinero. Ahora, la financiación del Partido Socialista está siendo analizada en tres causas distintas: la citada de los Hidrocarburos, la del caso Koldo y en esta del caso Cloacas Socialistas.