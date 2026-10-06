El PP recurre a la Junta Electoral Central el mitin de Sánchez desde Moncloa

El Partido Popular ha denunciado ante la Junta Electoral Central al presidente del Gobierno por vulnerar la Ley Electoral en su rueda de prensa de hoy, posterior al Consejo de Ministros.

Denuncian que Sánchez ha utilizado la sede de la Presidencia del Gobierno para "exponer supuestos logros de su Gobierno, descalificar a la oposición y dirigir mensajes propios de campaña electoral a los ciudadanos, incluyendo la petición de una mayoría parlamentaria más amplia".

De esta forma, la formación pide abrir un expediente sancionador a Sánchez, además de retirar el vídeo de la web oficial de la Moncloa y de instar a la totalidad del Gobierno a que se abstenga de realizar manifestaciones de esta índole en periodo preelectoral.

El PP asegura que Sánchez es reincidente en cuanto a su vulneración de la Ley Electoral. De hecho, las juntas electorales ya declararon que vulneró la ley en seis procesos electorales y ha recibido cuatro multas por valor de 6.600 euros, además de dos sanciones confirmadas por el Tribunal Supremo.

"Hoy ha batido su propio récord y no ha tardado ni un solo día en vulnerar la LOREG, utilizando la Moncloa para su campaña electoral el mismo día que sale publicado el decreto de disolución de las Cortes Generales", defiende el partido. La denuncia se produce después de la presentada en la AN por la financiación ilegal del PSOE.