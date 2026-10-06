El PSOE asume que se juega su supervivencia en estas elecciones: "Vamos a vida o muerte"

Para un Gobierno que lleva ocho años en La Moncloa, la vivienda llega demasiado tarde para ser presentada como prioridad, sin embargo, es lo que están intentando hacer creer a la opinión pública desde el desahucio de Maricarmen. La vivienda, por tanto, aparece como el último decorado de una legislatura agotada y sostenida desde el principio con respiración asistida.

El Ejecutivo ha convertido la vivienda en su última ventana de oportunidad, una baza con la que no solo busca movilizar a su electorado, sino también abrir una vía de escape ante el laberinto judicial que se cierne sobre el Gobierno y una crisis de Ceuta que, lejos de cerrarse, sigue sin resolverse.

Ante este escenario, voces socialistas consultadas por Libertad Digital asumen que el PSOE se juega su supervivencia en estas elecciones. "Vamos a vida o muerte", reconocen, ante una campaña que ya anticipan marcada por el enfrentamiento y en la que el debate político amenaza con quedar relegado a un segundo plano.

Pese a lo que reflejan las encuestas, los socialistas se preparan para intentar revertir la situación con una estrategia que ellos mismos definen como una campaña "muy polarizada", según aseguran estas mismas fuentes socialistas. No parece una casualidad. El tono empleado por el presidente del Gobierno durante su anuncio del adelanto electoral desde La Moncloa —más propio del primer mitin que de una comparecencia institucional— anticipa la temperatura que los propios socialistas esperan para las próximas semanas.

Las fuentes consultadas reconocen "preocupación" por la deriva que pueda tomar el PSOE y la política durante los casi dos meses que quedan hasta las urnas. Son conscientes de que esta vez el margen de error es especialmente estrecho. Por eso, en el partido asumen que la estrategia pasará por el señalamiento de quienes no se sitúen en el lado correcto de su particular muro y una apelación constante al miedo a un cambio de ciclo. Todo vale para movilizar a un electorado al que las urnas, según las propias encuestas que maneja el partido, no están dando precisamente motivos para el optimismo.

Admiten que las opciones son escasas, aunque confían en arañar votos apelando al miedo a la derecha y elevando el tono contra el Poder Judicial. Una estrategia de confrontación que el Gobierno ha convertido en recurrente cada vez que los tribunales dictan sentencias que incomodan a Moncloa.