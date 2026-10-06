El Senado premia a Vivas e Imbroda en pleno clamor por la españolidad de Ceuta y Melilla

El Senado ha concedido este martes su Medalla de Oro a los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, como reconocimiento a su larga trayectoria política y, sobre todo, como un rotundo respaldo institucional a las dos ciudades autónomas tras la grave crisis migratoria sufrida el pasado mes de julio. La Cámara Alta se ha convertido así en el escenario de un firme alegato en defensa de la soberanía nacional.

Durante el solemne acto, ambos dirigentes han alzado la voz para reivindicar, sin ningún tipo de complejo, la españolidad de ambas ciudades. En su intervención, el líder ceutí ha sido tajante a la hora de reclamar una mayor atención por parte del Gobierno central para reforzar la presencia del Estado en la frontera sur de Europa. "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, Ceuta es España", ha sentenciado Vivas.

Por su parte, el presidente de la institución, Pedro Rollán, ha subrayado que esta alta distinción no solo va dirigida a las trayectorias de Vivas e Imbroda, sino muy especialmente a los propios ciudadanos de los dos territorios. "Ceuta y Melilla son el lugar donde España comienza, donde el corazón de España palpita con más fuerza", ha afirmado Rollán, definiendo a estas localidades como auténticos baluartes de soberanía y de convivencia frente a las amenazas externas.

Gran parte del homenaje ha estado marcado por la entrada masiva de ilegales ocurrida entre el 30 y el 31 de julio. Según ha detallado Juan Jesús Vivas, durante esos días se utilizaron cerca de 100.000 personas para vulnerar las fronteras y atacar la integridad territorial de la nación. Este asalto orquestado ha dejado una "huella dramática y dolorosa" en una ciudad que, dos meses después, sigue estando "absolutamente alejada de la normalidad".

Ante este sombrío panorama, el mandatario ceutí ha exigido el retorno inmediato a Marruecos de todos los inmigrantes que cruzaron de manera irregular. Vivas ha cifrado en unos 15.000 los extranjeros que todavía deambulan por la ciudad, lo que ha provocado una notable pérdida de libertad y tranquilidad, además del evidente deterioro de los servicios públicos y la seguridad ciudadana.

Frente a la dejación de funciones que denuncian desde la ciudad autónoma, Vivas ha señalado directamente al Ejecutivo por no haber evitado la catástrofe. El presidente autonómico ha afirmado que las autoridades debían haber prestado atención a las alertas previas y desplegado "todos los medios y capacidades del Estado" para evitar que se repitieran episodios como el chantaje sufrido en mayo de 2021. En su opinión, esta inacción gubernamental es una "tremenda injusticia" para todos los compatriotas que residen en la zona.

Para garantizar la estabilidad futura, el dirigente ha reclamado a la Unión Europea y al Ejecutivo central una mayor implicación en áreas clave como la defensa y la justicia, así como el establecimiento de una frontera blindada. Vivas ha exigido que las relaciones con el país vecino, aunque deseables, se basen estrictamente en el respeto mutuo, puesto que las decisiones soberanas de España "no deben estar condicionadas por Marruecos".

Juan José Imbroda se ha sumado a las severas críticas contra la gestión estatal, acusando al Gobierno de haber actuado con "incapacidad, imprevisión, frivolidad e irresponsabilidad" durante los graves sucesos estivales. El político popular ha celebrado el apoyo institucional recibido desde diversas instancias, como el Parlamento Europeo y la próxima visita de los Reyes, que aportan la certidumbre que tanto necesitan estas plazas. "Melilla es España sin ningún tipo de ambage y sin ningún tipo de complejo", ha reiterado.

Finalmente, Imbroda ha querido trazar un hilo de esperanza de cara a las futuras elecciones generales, confiando en un cambio de rumbo político en la nación. El presidente melillense ha expresado su deseo de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se convierta en el próximo presidente del Gobierno, destacando su probada lealtad hacia ambas ciudades autónomas frente al actual abandono que sufren por parte de Moncloa.