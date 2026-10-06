Esta es la España que deja Sánchez: los 45 hitos del presidente más dañino de la historia democrática

Pedro Sánchez ha convocado elecciones para el 29 de noviembre. Se somete a las urnas, por fin, tras acumular una lista interminable de casos de corrupción y tras haber pactado con etarras y golpistas para llegar al poder. Él asegura haber conseguido hitos históricos para España. Y es verdad: esta es la lista de los 45 hitos de Sánchez. A cuál más lamentable.

El país con mayor pérdida de poder adquisitivo de toda la UE desde la llegada de Sánchez en 2018.

desde la llegada de Sánchez en 2018. El primer país de la UE en los indicadores de pobreza infantil .

país de la UE en los indicadores de . El tercer país de la UE en pobreza relativa total .

país de la UE en . El quinto país de la UE en pobreza absoluta total .

país de la UE en . El cuarto país en imposibilidad de las familias de tener ni una semana de vacaciones.

El primer país en subida de impuestos con un saqueo adicional desde la llegada de Pedro Sánchez al poder de 213.000 millones de euros entre impuestos y cotizaciones sociales.

desde la llegada de Pedro Sánchez al poder de 213.000 millones de euros entre impuestos y cotizaciones sociales. Pedro Sánchez ha provocado la salida de más de 400.000 vivienda del mercado de alquiler destrozado el acceso a la vivienda.

destrozado el acceso a la vivienda. Sánchez ha disparado el número de pobres reconocidos como tales oficialmente: 2,7 millones englobados en el Ingreso Mínimo Vital.

Es el presidente que ha llegado a gobernar con el apoyo de los casi 90 etarras en las listas de Bildu y el resto de proetarras de una formación liderada por un condenado por su labor en la banda asesina, Arnaldo Otegi.

Sánchez gobierna con separatistas y golpistas .

. Gobierna gracias a una amnistía .

. Y gobierna gracias a indultos .

. A Sánchez le rodean 15 casos de corrupción .

. Su hermano está condenado por enchufarlo en un cargo público al que ni acudía.

Su fiscal general , Álvaro García Ortiz, condenado .

, Álvaro García Ortiz, . Su secretario de organización , José Luis Ábalos , condenado por lucrarse con mascarillas mientras morían en España más de 120.000 personas.

, , por lucrarse con mascarillas mientras morían en España más de 120.000 personas. Su principal asesor, Koldo García Izaguirre , también ha sido condenado.

, también ha sido condenado. Ambos, Ábalos y Koldo, se dedicaron a gastarse dinero de las tramas en prostitutas y a enchufarlas en cargos públicos.

La mujer de Sánchez, Begoña Gómez, está en el banquillo por sus enchufes en cátedras y puestos universitarios cuando no tiene ni carrera universitaria.

Su nuevo secretario de organización en el PSOE, Santos Cerdán, imputado y es el presunto cabecilla de una cloaca.

en el PSOE, y es el presunto cabecilla de una cloaca. Tiene una trama de más de 700 millones en la SEPI.

Se ha creado una cloaca que contacta con narcos para "eliminar" a jueces con el fin de proteger a Sánchez de las investigaciones judiciales.

con el fin de proteger a Sánchez de las investigaciones judiciales. Se trata de una cloaca que ataca a jueces, fiscales anticorrupción, la UCO, periodistas.

Su equipo de confianza ha sido condenado por robar con las mascarillas que necesitaba la población para salvar la vida en pleno COVID.

Tiene una trama de obras públicas presuntamente adjudicadas a dedo.

presuntamente adjudicadas a dedo. Tiene a un presidente imputado y rodeado de joyas —José Luis Rodríguez Zapatero—.

Su partido está implicado en una trama de financiación presuntamente ilegal con una narcodictadura .

de financiación presuntamente ilegal con una . Y tiene dos rescates de aerolíneas en investigación por el presunto tráfico de influencias.

por el presunto tráfico de influencias. Ha puesto a más de 100 etarras en la calle . Los más sanguinarios.

. Los más sanguinarios. Ha enfrentado a España con todos sus socios internacionales : Israel, EEUU, Alemania, la propia OTAN.

todos sus : Israel, EEUU, Alemania, la propia OTAN. Ha permitido y sigue favoreciendo la invasión de Ceuta .

. Ha desprotegido las fronteras de forma sistemática.

de forma sistemática. Ha intentado un pucherazo con la ley de nietos y hecho tres en su propio partido: en 2014, 2016 y 2017.

y hecho tres en su propio partido: en 2014, 2016 y 2017. La familia de su mujer viene del negocio de la prostitución y tiene hasta alquileres en edificios públicos que han sido saunas o prostíbulos.

El propio Sánchez se ha beneficiado del dinero de la prostitución y hay sospechas de que la campaña de sus primarias se pagó con esos mismos fondos.

y hay sospechas de que la campaña de sus primarias se pagó con esos mismos fondos. Ha atacado a la Guardia Civil y desmantelado su estructura en País Vasco, Navarra y Cataluña.