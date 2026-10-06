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Caso Koldo

Esta es la España que deja Sánchez: los 45 hitos del presidente más dañino de la historia democrática

El asalto judicial, la sumisión ante el separatismo y la colonización institucional marcan un legado desolador para España gracias a Pedro Sánchez.

El asalto judicial, la sumisión ante el separatismo y la colonización institucional marcan un legado desolador para España gracias a Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez convoca elecciones. | Cordonpress

Pedro Sánchez ha convocado elecciones para el 29 de noviembre. Se somete a las urnas, por fin, tras acumular una lista interminable de casos de corrupción y tras haber pactado con etarras y golpistas para llegar al poder. Él asegura haber conseguido hitos históricos para España. Y es verdad: esta es la lista de los 45 hitos de Sánchez. A cuál más lamentable.

  • El país con mayor pérdida de poder adquisitivo de toda la UE desde la llegada de Sánchez en 2018.
  • El primer país de la UE en los indicadores de pobreza infantil.
  • El tercer país de la UE en pobreza relativa total.
  • El quinto país de la UE en pobreza absoluta total.
  • El cuarto país en imposibilidad de las familias de tener ni una semana de vacaciones.
  • El primer país en subida de impuestos con un saqueo adicional desde la llegada de Pedro Sánchez al poder de 213.000 millones de euros entre impuestos y cotizaciones sociales.
  • Pedro Sánchez ha provocado la salida de más de 400.000 vivienda del mercado de alquiler destrozado el acceso a la vivienda.
  • Sánchez ha disparado el número de pobres reconocidos como tales oficialmente: 2,7 millones englobados en el Ingreso Mínimo Vital.
  • Es el presidente que ha llegado a gobernar con el apoyo de los casi 90 etarras en las listas de Bildu y el resto de proetarras de una formación liderada por un condenado por su labor en la banda asesina, Arnaldo Otegi.
  • Sánchez gobierna con separatistas y golpistas.
  • Gobierna gracias a una amnistía.
  • Y gobierna gracias a indultos.
  • A Sánchez le rodean 15 casos de corrupción.
  • Su hermano está condenado por enchufarlo en un cargo público al que ni acudía.
  • Su fiscal general, Álvaro García Ortiz, condenado.
  • Su secretario de organización, José Luis Ábalos, condenado por lucrarse con mascarillas mientras morían en España más de 120.000 personas.
  • Su principal asesor, Koldo García Izaguirre, también ha sido condenado.
  • Ambos, Ábalos y Koldo, se dedicaron a gastarse dinero de las tramas en prostitutas y a enchufarlas en cargos públicos.
  • La mujer de Sánchez, Begoña Gómez, está en el banquillo por sus enchufes en cátedras y puestos universitarios cuando no tiene ni carrera universitaria.
  • Su nuevo secretario de organización en el PSOE, Santos Cerdán, imputado y es el presunto cabecilla de una cloaca.
  • Tiene una trama de más de 700 millones en la SEPI.
  • Se ha creado una cloaca que contacta con narcos para "eliminar" a jueces con el fin de proteger a Sánchez de las investigaciones judiciales.
  • Se trata de una cloaca que ataca a jueces, fiscales anticorrupción, la UCO, periodistas.
  • Su equipo de confianza ha sido condenado por robar con las mascarillas que necesitaba la población para salvar la vida en pleno COVID.
  • Tiene una trama de obras públicas presuntamente adjudicadas a dedo.
  • Tiene a un presidente imputado y rodeado de joyas —José Luis Rodríguez Zapatero—.

Relacionado

  • Su partido está implicado en una trama de financiación presuntamente ilegal con una narcodictadura.
  • Y tiene dos rescates de aerolíneas en investigación por el presunto tráfico de influencias.
  • Ha puesto a más de 100 etarras en la calle. Los más sanguinarios.
  • Ha enfrentado a España con todos sus socios internacionales: Israel, EEUU, Alemania, la propia OTAN.
  • Ha permitido y sigue favoreciendo la invasión de Ceuta.
  • Ha desprotegido las fronteras de forma sistemática.
  • Ha intentado un pucherazo con la ley de nietos y hecho tres en su propio partido: en 2014, 2016 y 2017.
  • La familia de su mujer viene del negocio de la prostitución y tiene hasta alquileres en edificios públicos que han sido saunas o prostíbulos.
  • El propio Sánchez se ha beneficiado del dinero de la prostitución y hay sospechas de que la campaña de sus primarias se pagó con esos mismos fondos.
  • Ha atacado a la Guardia Civil y desmantelado su estructura en País Vasco, Navarra y Cataluña.
  • Ha desmantelado OCON SUR, la principal unidad antidroga de España.
  • Ha manipulado la cúpula de la Policía Nacional con la ayuda de Zapatero.
  • Ha convertido en un títere a la Fiscalía, ya con una condena firme del Tribunal Supremo.
  • Ha intentado asaltar el Poder Judicial en varias ocasiones.
  • Y ha invadido el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas para amoldarlos a sus intereses electorales de mantenimiento en el poder.
  • Ha regalado el Sáhara a Marruecos.
  • Está atrapado por el espionaje con Pegasus de Marruecos.
  • Ha creado listas negras de periodistas mientras sus cloacas entraban en la Fiscalía y la Dirección de la Guardia Civil.
  • Y ha conseguido tener más imputados que diputados.

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