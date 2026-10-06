Feijóo y Abascal dan por superado su choque de 2023: "No nos equivocaremos de enemigo"

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal aseguran estar "preparados" para las generales desde hace meses. Ambos sospechan de los motivos del presidente para convocar ahora, justo antes de que estalle la traca final de corrupción que acorrala a Pedro Sánchez, con el que irán al choque permanente en campaña, esquivando la habitual disputa de la derecha en otras contiendas.

En la retina de ambos pesa, todavía, lo ocurrido en 2023: "No nos equivocaremos de enemigo", "el problema de España no es Vox sino Sánchez", trasladan desde la cúpula del PP a Libertad Digital, donde defienden haberse despojado del trauma de hace tres años, cuando hubo un exceso de confianza. "No nos fiamos de las encuestas, recorreremos palmo a palmo de España", concluyen.

"El Gobierno quiere agitar un miedo a alguien que no está, y lo que hay es miedo al que está", añaden, recordando que "la ola de la ultraderecha ya la agitó en Extremadura, Aragón y Castilla y León y, cuanto más sanchista era el candidato, más grande fue el batacazo en las urnas". "Nuestro objetivo no es la competencia en el discurso con Vox", zanjan.

Fuentes de la dirección de Vox dan también por superada la etapa de enfrentamientos entre ambos partidos, recordando que ya gobiernan en cinco comunidades: "El debate de las ideas y de qué piensa cada uno ya está ordenado", aseguran. Los electores, por tanto, conocen cuál es la oferta en la derecha y ahora "deben elegir el equilibrio de fuerzas".

Los de Abascal admiten que les gustaría tener más peso del que consiguieron a nivel regional. "Los acuerdos en las CCAA son insuficientes, ahora hay una oportunidad para crecer y tener más capacidad de influencia", aseguran. El mayor temor, que el PP "cometa los mismos errores que hace tres años y vuelva a repartirse ministerios".

Una lección que también han aprendido los de Feijóo, donde recelan de las encuestas. "Si no nos volvemos a confiar", llegó a decir el líder del PP en su declaración institucional. En el PP reprochan a Vox comportarse de forma histriónica en 2023, tras plantear un 155 en Cataluña a días de votar. Algo que, admiten, han evitado en las últimas campañas regionales.

Escepticismo ante los "54 largos días de campaña"

Ambos partidos parecen haber hecho propósito de enmienda y coinciden, incluso, en un diagnóstico: no descartan que Sánchez "tenga preparada alguna sorpresa", ya sea a través de la ley de nietos, el voto por correo o cualquier "artimaña difícil de prever viniendo de él".

Feijóo aspiró siempre a gobernar en solitario, pero desde hace tiempo ha asumido que no podrá hacerlo sin Vox. "Sánchez demostró que esto va de bloques", defienden en la dirección del PP anticipándose a la estrategia del PSOE de intentar vender que "hay partido" y pueden quedar primera fuerza. El objetivo en Moncloa es colocar al líder del PP frente al espejo por haber defendido que gobierne "la lista más votada".

El 23-J pilló con el pie cambiado a PP y Vox, en pleno proceso de negociaciones para formar gobierno en las CCAA, y cuando los de Feijóo no habían resuelto todavía la relación que querían mantener con los de Abascal. El caos generado, la "demonización" a Vox y los tropiezos de última hora provocaron que se quedaran a cuatro escaños de la Moncloa. Un shock que ninguno está dispuesto a repetir.