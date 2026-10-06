La Audiencia Nacional pide las llamadas de Vivas a Sánchez previas al asalto a Ceuta

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, la juez María Tardón, ha ordenado recabar el listado completo de las comunicaciones telefónicas que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, trató de establecer con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entonces jefe de gabinete, Diego Rubio. Este requerimiento se centra en los días críticos comprendidos entre el 27 y el 30 de julio, fechas inmediatamente anteriores a la histórica invasión migratoria permitida por Marruecos, que puso en grave riesgo la soberanía española en la ciudad autónoma.

La decisión de la magistrada se produce con la mayor urgencia mediante una providencia dictada tras la reveladora declaración que prestó el líder ceutí el pasado miércoles. En sede judicial, Vivas compareció en calidad de testigo dentro de las diligencias que investigan la entrada masiva e irregular de miles de personas a través de la frontera de Ceuta durante las jornadas del 30 y 31 de julio. Su testimonio ha puesto el foco directamente en la inacción del Ejecutivo central frente a una crisis fronteriza sin precedentes.

Según fuentes jurídicas consultadas por la agencia Europa Press, el presidente ceutí detalló ante la juez cómo desde el Ejecutivo se desoyeron por completo sus reiteradas voces de alarma. Vivas aseguró bajo juramento que llegó a realizar hasta diez llamadas a la Moncloa en las jornadas previas a la crisis migratoria para advertir de la extrema gravedad de lo que se estaba gestando al otro lado de la valla. Sin embargo, denunció que el gabinete de Pedro Sánchez minimizó sistemáticamente el problema, obteniendo respuesta únicamente en tres ocasiones y siempre por parte de Diego Rubio, sin lograr contactar con el líder del Ejecutivo.

El relato de los hechos expuesto en la Audiencia Nacional sitúa el inicio de estas desesperadas gestiones el 25 de julio. Ese día, el presidente regional mantuvo una conversación con el entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, cuatro días antes de que comenzara el masivo asalto a la frontera. Dos días después, ambos mandatarios se reunieron presencialmente. En dicho encuentro, Vivas exigió medidas contundentes de Estado: reforzar de inmediato los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, proceder a la declaración de emergencia nacional y establecer un mando único para coordinar la defensa de la frontera sur.

Fue precisamente tras esa reunión, el 27 de julio, cuando Vivas intentó comunicar de urgencia con el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez no atendió la llamada. En su lugar, el presidente de la ciudad autónoma tuvo que despachar con el jefe de gabinete, a quien reiteró la inmensa magnitud de la amenaza. En los días posteriores, la justificada inquietud del líder ceutí le llevó a contactar con diversos miembros del Consejo de Ministros, entre ellos los titulares de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. De manera sorprendente, este último le trasladó una falsa sensación de normalidad, asegurando que las relaciones diplomáticas con Marruecos atravesaban un buen momento y no había motivos para la alarma.

La absoluta desconexión de la Moncloa con la realidad fronteriza quedó patente, según la testifical de Vivas, en el momento en que finalmente logró entablar diálogo directo con el jefe del Ejecutivo. Pedro Sánchez no se puso al aparato hasta la tarde del 30 de julio, cuando miles de inmigrantes ilegales ya habían desbordado los controles y se encontraban deambulando por territorio español. En esa tardía y estéril conversación, el dirigente ceutí se limitó a rogar a Sánchez que se desplazara personalmente a la ciudad autónoma para intentar transmitir un mínimo de confianza en las instituciones del Estado a una población sumida en el desconcierto y el más absoluto abandono.