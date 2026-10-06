La peripecia y el ridículo de Coalición Canaria en su apoyo al fracasado decreto de vivienda de Sánchez

David Toledo, secretario de Organización de Coalición Canaria, anunció el voto de su partido al primer decreto de vivienda con una frase de las que merecen enmarcarse: lo suyo, dijo, es el "modo canario de hacer política, de acuerdos que beneficien a la gente". Conviene estudiar el método con detenimiento, porque el comportamiento del partido canario no es fácil de entender.

Según parece, el modo canario empieza por leer el decreto con atención y encontrarle "muchísimas cosas que mejorar"; sigue con una queja formal por la "improvisación en un tema tan trascendental" y por las prisas del Gobierno. Finalmente, culmina votando a favor con una falta de coherencia absoluta. Otros partidos votan en contra de lo que les parece mal, pero, de creer a Toledo, el "modo canario" es más elegante: critica primero, apoya después y deja la contradicción para que la resuelva el ciudadano.

La segunda fase del método consiste en pedir cosas: Coalición Canaria pidió que el silencio administrativo en las licencias fuera positivo pasados seis meses, que el texto mencionara "la singularidad de Canarias" y limitar la compra de vivienda a no residentes. No obtuvo ninguna de las tres. Pero el modo canario no se detiene en minucias contables: lo importante es haber pedido. Lo de recibir ya es cosa de mentalidades peninsulares, demasiado apegadas al resultado.

La promesa de futuro es la tercera fase. El sí de hoy, explicó Toledo, iba acompañado de la petición de que el decreto se tramitara como proyecto de ley para poder enmendarlo, porque tienen "muchas" enmiendas preparadas. Es un acto de fe conmovedor en un Gobierno que lleva toda la legislatura demostrando lo mucho que respeta los trámites parlamentarios.

El método incluye también un notable sentido del matiz: al segundo decreto, el de la renovación automática de los alquileres, Coalición Canaria lo calificó de "auténtico desastre" que traería inseguridad jurídica y sacaría del mercado cientos de miles de pisos. Diagnóstico impecable. Lo curioso es que el primer decreto, el que sí votaron, bebía de la misma fuente intervencionista. El modo canario distingue entre el veneno de la primera copa y el de la segunda, y solo rechaza el que lleva etiqueta de Sumar.

Y llegamos al desenlace. El viernes, el primer decreto cayó por 172 votos a favor y 178 en contra. Cristina Valido votó sí, Junts votó no, y el apoyo de Coalición Canaria sirvió exactamente para lo mismo que su ausencia. Es aquí donde el modo canario alcanza su forma más pura: entregar el voto sin contrapartidas, recibir a cambio la derrota y, de propina, quedar retratado en la foto de los socios de Sánchez junto a Bildu, ERC y Podemos.