María Jesús Montero entra en campaña y dice que la huelga general es "contra la oposición"

La secretaria general del PSOE en Andalucía y vicesecretaria general del partido a nivel federal, María Jesús Montero, ha valorado este martes la "situación inédita" que atraviesa España ante el anuncio de un paro laboral promovido por UGT y CCOO en defensa del acceso a la vivienda. La singularidad de esta movilización radica en que, a diferencia de lo que dicta la tradición sindical, no se dirige contra el Ejecutivo, sino contra los partidos que ejercen el control al Gobierno.

Durante una comparecencia en la sede regional de su formación, la exvicepresidenta ha considerado "lógico" que las centrales sindicales recurran a esta herramienta de presión. La decisión llega como respuesta al fracaso parlamentario de los dos decretos leyes sobre materia inmobiliaria, que fueron rechazados la semana pasada en el Congreso de los Diputados merced a los votos en contra del PP, Vox y Junts.

Montero ha interpretado que este movimiento evidencia cómo los representantes de los trabajadores "se ven interpelados cada uno con sus instrumentos" para mostrar su enfado frente a las formaciones políticas que frenaron las iniciativas. En su opinión, es comprensible que las organizaciones de clase empleen el principal resorte de presión a su disposición debido a la supuesta alarma generada por la falta de apoyo en la Cámara Baja.

Huelga "contra la oposición"

Al ser cuestionada directamente sobre el objetivo de las protestas, la dirigente socialista ha apuntado que se trata de una movilización dirigida contra las posiciones de la derecha, a la que acusa de ignorar las dificultades de los ciudadanos para afrontar los precios del alquiler. Ha insistido en que va dirigida contra aquellos postulados políticos que las organizaciones sindicales nunca podrán compartir, ya que, a su juicio, la clase trabajadora es la que sufre los desahucios o la imposibilidad de emanciparse. No obstante, ha evitado afirmar abiertamente que apoya la convocatoria, limitándose a reiterar la legitimidad de las acciones ante lo que califica de alarma social.

En paralelo a la polémica sindical, Montero ha defendido la maniobra del Consejo de Ministros, que tiene previsto aprobar nuevamente un paquete de normativas idénticas para forzar su convalidación en la Diputación Permanente, dado que las Cortes Generales ya han sido disueltas de cara a las próximas elecciones generales. Ha asegurado que Pedro Sánchez "ha hecho lo imposible para mejorar a la mayoría social" y ha prometido que no habrá más desalojos bajo su mandato.

Para justificar este uso excepcional de los recursos legislativos en un periodo en el que las asambleas representativas ya no operan con normalidad, la política andaluza ha comparado la situación con las actuaciones de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía. Según la vicesecretaria general de los socialistas, el presidente autonómico también recurrió en numerosas ocasiones a la Diputación Permanente para sacar adelante sus propios proyectos normativos tras adelantos electorales, descartando así cualquier acusación de fraude democrático o de utilización electoralista de las altas instituciones del Estado por parte de su propia formación.