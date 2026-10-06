María Jesús Montero no repetirá como número uno del PSOE por Sevilla

María Jesús Montero no repetirá en las listas del PSOE como número uno al Congreso. La secretaria general de los socialistas andaluces ha despejado este martes cualquier especulación sobre su futuro electoral y ha confirmado que no concurrirá a las elecciones del próximo 29 de noviembre. La decisión supone un cambio respecto a 2023, cuando la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda encabezó la candidatura socialista por Sevilla.

El PSOE colocó a buena parte de sus ministros en puestos de salida en las elecciones del 23-J, ante el desplome que entonces vaticinaban las encuestas para los socialistas. Montero fue entonces una de las piezas de mayor peso del desembarco ministerial en las listas socialistas. Mientras Pedro Sánchez lideraba la candidatura por Madrid, ella ocupaba el número uno por Sevilla.

No era una excepción.Teresa Ribera fue número dos por Madrid; Félix Bolaños, número tres; Margarita Robles, número cuatro, y José Manuel Albares, número cinco. Luis Planas encabezó la lista por Córdoba; Fernando Grande-Marlaska, la de Cádiz; Diana Morant, la de Valencia; Isabel Rodríguez, la de Ciudad Real y Pilar Alegría, la de Zaragoza.

Allá en 2023 Montero formaba parte de ese núcleo duro. Repitió como número uno por Sevilla y obtuvo de nuevo acta de diputada. Ahora el escenario es diferente tras su incorporación al comité electoral que pilotará la estrategia de Pedro Sánchez, junto a Rebeca Torró que asumirá la Coordinación General y Cristina Narbona que dirigirá el Programa Electoral para intentar reeditar por tercera vez el Gobierno de coalición.

Tras obtener el peor resultado del PSOE en Andalucia tras los comicios del pasado mes de mayo sufriendo una severa derrota, Montero, que sigue siendo secretaria general del PSOE-A, ha optado por no aparecer en las papeletas del 29-N. No obstante, el PSOE ha activado ya la maquinaria electoral. El ministro de Industria, Jordi Hereu, encabezará la candidatura del PSC por Barcelona, sustituyendo a Meritxell Batet, que dejó la primera línea política tras las elecciones de 2023. En cualquier caso, las listas definitivas serán ratificadas por el Comité Federal del PSOE el 17 de octubre.