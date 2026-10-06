Sí, las encuestas en 2023 también anunciaban la victoria de la derecha, pero ahora es muy diferente

Como no podía ser de otra forma, con la convocatoria de las elecciones se está recordando que ya en 2023 las encuestas preveían una victoria de la derecha que finalmente no se produjo, y muchos alertan de que ahora podría ocurrir algo similar.

Es cierto que el mayor error que podrían cometer los demócratas de este país es dar por ganadas las elecciones y echarse una siesta durante una campaña que va a ser sin cuartel y en la que Pedro Sánchez, ya le conocemos, no va a hacer prisioneros: la izquierda va a ir sin cuartel en lo retórico y también es de temer que en hechos más allá de la retórica.

Sin embargo, aunque es cierto que la comparación con la situación en 2023 es interesante, hay que hacerla con mucha cautela porque las encuestas de ahora y de entonces sólo coinciden en darle la victoria a la derecha, pero los márgenes que se manejaban entonces y los que vemos ahora son muy diferentes: la victoria pronosticada en este momento sería mucho más holgada que la previsión de entonces.

Si revisamos las noticias de las últimas encuestas publicadas antes del 23 de julio de 2023 podemos comprobar que la mayoría de ellas otorgaba a la suma de PP y Vox más de 175 diputados, pero incluso había un par que preveían otra posibilidad: la de 40dB, publicada por El País advertía que la suma de los dos partidos de la derecha se iba a quedar en 173 escaños, dos por debajo de la mitad de la Cámara Baja; la de Simple Lógica que llevaba a sus páginas El Diario ofrecía unas horquillas muy amplias en cuya parte más alta los de Feijóo y los de Abascal llegaban a los 178 diputados, pero que en la más baja se quedaba lejísimos: en los 164.

El resto de los sondeos sí daba a PP y Vox la ansiada mayoría absoluta en el Congreso, pero las cifras no tenían nada que ver con las que los sondeos ofrecen ahora. La más optimista de todas era la que publicó NC Report en La Razón, que daba a los dos partidos de la derecha hasta 184 escaños en la parte alta de las horquillas, si bien en la baja se quedaba en 179.

Finalmente, el de IMOP-Insights que llevó a sus páginas El Confidencial sí situaba a los partidos de la derecha por encima de la cifra mágica de los 175 escaños, concretamente en 178.

Mayorías por duplicado

Demoscopia y Servicios hizo en esos últimos días dos sondeos: en el primero la mayoría de PP y Vox era de 180 diputados; en el segundo, publicado sobre el límite legal –la medianoche del lunes antes de las elecciones– llegaba a 181.

Lo mismo hacía GAD3 y en su caso ambos estudios arrojaban una cifra muy similar: 180 escaños para una mayoría cómoda del centroderecha, si bien el diario recordaba que esa mayoría se había reducido durante la campaña: a primeros de julio la unión de ambos partidos llegaba a los 186 diputados.

¿Qué cambia ahora?

En resumen, si bien es cierto que las encuestas pronosticaban en 2023 la victoria de PP y Vox, y también lo es que el PSOE estuvo por encima de las previsiones, la diferencia ahora es mucho mayor de lo que era entonces.

De hecho, la media de las encuestas de septiembre arrojaba un dato muy contundente al respecto: la suma de PP y Vox ha estado en ese mes en 207 diputados. Incluso en tres publicadas este lunes, en las que puede verse reflejado parte del cambio producido por todo lo ocurrido en las dos últimas semanas, ese hipotético pacto de la derecha estaría respaldado por un mínimo de 203 asientos en el Parlamento.

Así, incluso si tomamos como referencia esa cifra que daba GAD3 como el resultado que se preveía a primeros de julio de 2023 –186 diputados de suma entre PP y Vox– y la comparamos con los 170 que fueron el dato final vemos que, a día de hoy, la derecha tendría un colchón más que suficiente: si ahora están por encima de los 200 escaños incluso con ese retroceso se podrían quedar cerca de los 190.

Además, hay que tener en cuenta que la situación es muy diferente: por un lado, Sánchez llega a esta convocatoria con un desgaste enorme que el caso de Maricarmen sólo ha logrado atemperar en unas décimas. Además, las movilizaciones callejeras han dado la impresión de que la izquierda no tiene la gran capacidad de convocatoria que parecería necesaria para lograr un impacto mayor.

Y conviene no olvidar todas las noticias negativas que o bien se van a mantener en las portadas –como Ceuta– o bien pueden incluso acaparar nuevas cotas de protagonismo, como es posible que ocurra con alguno de los numerosos casos de corrupción del entorno de Sánchez, ya sea a través de revelaciones periodísticas, ya sea con decisiones judiciales que, al menos en parte, no van a frenarse desde ahora hasta el 29 de noviembre.

Por otro lado, en 2023 la campaña electoral se desarrolló en plena negociación autonómica entre PP y Vox en varias regiones, unos pactos que llegaron tarde y mal y dieron pie a varios errores groseros, por ejemplo en Extremadura. Ahora los gobiernos autonómicos se han pactado sin mayores sobresaltos y la relación entre ambos partidos atraviesa por uno de sus momentos más razonables: no se ven los ataques que eran habituales hace no tantos meses y ambas formaciones parecen asumir, o quizá resignarse, al papel que les tocará en un futuro gobierno o de coalición o, al menos, sostenido por ambos.

En definitiva, no hay que descartar que Sánchez haga lo que sea para intentar darle la vuelta al resultado de las elecciones y sería muy inocente creer que la legalidad o la decencia democrática serán un freno para él. Y, desde luego, no hay que bajar la guardia ni relajarse, pero tampoco conviene confundirse: afortunadamente, no estamos en julio de 2023.