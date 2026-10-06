El mejor momento para que vuelva Puigdemont

Como estaba anunciado, el Tribunal Constitucional aprobó con los votos de la mayoría sanchista —progresista, le llaman también-la sentencia que da la razón a la ex consejera catalana Dolors Bassa en contra del criterio del Tribunal Supremo, que excluyó el delito de malversación de la aplicación de la ley de amnistía. La resolución de este recurso establece el criterio que se aplicará a los demás condenados por el procès, lo que allana el camino para que Carles Puigdemont vuelva a España cuando lo considere oportuno. El juez Llarena, de hecho, ha anulado la orden de detención que pesaba sobre el prófugo. La decisión del TC, es decir, de Conde-Pumpido, ponente del texto a la sazón, convierte así en papel mojado la sentencia del Tribunal Supremo dictada en su día sobre la intentona golpista, todo un ejemplo de rigor jurídico para que lo estudien los constitucionalistas de las generaciones venideras.

El razonamiento pumpidiano se basa en que la malversación, delito excluido por el Supremo en la aplicación de la amnistía, ocurre únicamente si el acusado se mete el dinero en el bolsillo. Si roba el dinero público para emplearlo en un golpe de Estado, entonces no hay problema y puede aplicársele la amnistía total, que es lo que va a ocurrir con todos los golpistas condenados, comenzando por Puigdemont.

Lo que nos sitúa ante un panorama realmente magnífico en términos electorales, porque no se nos antoja ningún otro momento más favorable para que el Motxo desfile entre vítores por las calles de Barcelona y ser recibido con honores por Illa en la sede del Gobierno regional. Sánchez tiene a los perroflautas movilizados con sus decretos de vivienda, pero el voto que puede agitar entre los demócratas el regreso de Puchimón puede ser de dimensiones históricas.

Parece que a Sánchez se le ha descuadrado el tempo de sus fechorías con el adelanto de las elecciones. Conde-Pumpido, que parece algo brutote, no ha comprendido que ahora, precisamente ahora, no tocaba traer a Puigdemont. Eso había que hacerlo después de las elecciones, en previsión de que hicieran falta los votos separatistas para volver a gobernar. En cambio, el magistrado Pablo Llarena, un jurista mucho más fino, ha estado rápido de reflejos aplicando en cuestión de minutos el nuevo criterio del tribunal de garantías para no perjudicar los derechos del exiliado. Una vez de vuelta en Cataluña en compañía de sus conmilitones ya puede arrancar la precampaña campaña electoral.

Los mítines de Puigdemont, cuyo partido sí se presenta a las generales a diferencia del de Silvia Orriols, van a ser legendarios y con un gran impacto emocional en los votantes socialistas del resto de España. Digamos, siendo prudentes, que los aquelarres mitineros del independentista amnistiado por Sáunez van a tener un efecto movilizador del voto al PSOE, digamos, limitado. Lo que está muy bien, claro que sí, porque toda la ayuda que el sanchismo pueda prestar a Feijóo para compensar las pifias seguras de los muchachos de Génova durante estos dos meses va a ser imprescindible para que Vox pueda entrar a gobernar.