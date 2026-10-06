Sánchez no descarta volver a utilizar la treta de la Diputación Permanente con otros decretos

Apenas 24 horas después de anunciar el adelanto electoral y de protagonizar su primer mitin desde La Moncloa, Pedro Sánchez ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno ha vuelto a aprobar los dos reales decretos sobre vivienda, incorporando "cambios técnicos", después de que ambos fueran tumbados este viernes en el Congreso de los Diputados.

Sánchez no ha descartado además volver a recurrir a la misma estrategia tras la disolución de las Cortes y utilizar la Diputación Permanente para sacar adelante nuevas medidas mediante reales decretos durante el periodo electoral. Preguntado expresamente sobre si el Gobierno seguirá aprobando este tipo de normas, el presidente ha dejado la puerta abierta: "Vamos a seguir gobernando".

La campaña electoral ya ha comenzado de facto, aunque todavía no de manera oficial, y Sánchez ha defendido la aprobación de estos decretos como una cuestión ajena a la batalla partidista. "No son una cuestión ideológica, sino una cuestión de humanidad", ha asegurado. "Son medidas de sentido común", ha insistido el presidente, que ha cifrado en 21 las medidas incluidas en ambos decretos. Sánchez ha querido matizar, no obstante, que el segundo, relativo a los alquileres indefinidos, no entrará en vigor hasta que sea convalidado por la Diputación Permanente, al tiempo que ha aprovechado para reclamar el respaldo de sus socios parlamentarios, especialmente del PNV.

En plena crisis de la vivienda y con las elecciones ya convocadas, Sánchez tampoco ha asumido responsabilidad alguna sobre la situación del mercado inmobiliario. El presidente ha desplazado el foco hacia las comunidades autónomas y los ayuntamientos, a los que ha señalado como responsables de buena parte de los problemas existentes.

"El Gobierno de España no va a bajar los brazos, no vamos a dejar de responder a los problemas, nos vamos a dejar la piel hasta el último minuto", ha reivindicado Sánchez. Una declaración con la que el presidente promete mantener la actividad del Ejecutivo hasta el último día, incluso después de que las Cortes queden disueltas y en un escenario en el que el Gobierno ya encara abiertamente la batalla electoral.

Regreso de Puigdemont

Resulta cuando menos paradójico que Sánchez sellara su investidura con la ley de amnistía pactada con el fugado Carles Puigdemont y que el final de la legislatura coincida ahora con el posible regreso del expresidente catalán. Lejos de mostrar frustración, el presidente ha reivindicado el balance de su apuesta por la amnistía. "Lo hicimos pensando en la convivencia entre catalanes", ha asegurado, al tiempo que ha descartado cualquier reunión o foto con el propio Puigdemont a su regreso.

"Estamos en tiempo electoral. Estamos los candidatos defendiendo nuestras opciones políticas que son legítimas y por tanto no contemplo reunirme ni con un candidato ni con un político ni con otro sino simplemente en el ejercicio de mis responsabilidades institucionales tienes la interlocución que amerita tener con el resto de responsables institucionales, pero nada más allá de esto", ha matizado Sánchez.