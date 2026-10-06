Sánchez se monta otro mitin electoral en Moncloa: comparecerá tras el Consejo de Ministros

Tras anunciar este lunes el adelanto electoral y protagonizar su primer mitin de campaña, en el que cargó contra los partidos de la oposición y agitó el miedo a la "ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna", Pedro Sánchez vuelve a repetir la estrategia. Esta vez será tras la reunión ordinaria del Consejo de Ministros.

El presidente del Gobierno comparecerá a partir de las 12:30 horas en La Moncloa, después de la aprobación de los dos reales decretos de vivienda que el pasado viernes fueron tumbados por el Congreso de los Diputados tras el portazo de Junts. Sánchez busca que estas medidas entren en vigor de inmediato para arrancar la campaña electoral con la vivienda como uno de sus principales focos.

El objetivo del Gobierno pasa por apurar hasta el final el uso de las instituciones y, en este caso, tras la disolución de las Cortes que sea la Diputación Permanente la encargada de aprobar los textos que fueron rechazados por el Pleno del Congreso, donde sí cuenta con mayoría, a expensas de lo que haga el PNV, y donde no necesita los votos de Junts.

El Gobierno volverá a llevar este martes esos decretos al Consejo de Ministros con "algún cambio", aunque no modificará ninguna de las medidas que ya incorporaban los textos aprobados la semana pasada, según avanzaron fuentes gubernamentales. Se tratará, por tanto, de algún ajuste "técnico" que no alterará el fondo de las medidas.

El marcado tono partidista de este lunes se repetirá hoy. Sánchez presentó las elecciones como una batalla entre "avance o retroceso" y reclamó a los ciudadanos una mayoría progresista que le permita sacar adelante su proyecto político. En su discurso, el presidente responsabilizó a los partidos de la oposición del bloqueo de sus iniciativas y justificó así que, tras ocho años en el Gobierno, buena parte de sus compromisos no hayan podido desarrollarse.