Sumar descarta las primarias que exige Podemos para integrarse en Frente Amplio

La coalición de extrema izquierda continúa enfrascada en sus disputas internas de cara a la conformación de una lista unitaria. Sumar ha dejado claro este jueves que, aunque está abierta a negociar con Podemos para confluir en una misma candidatura, rechaza la celebración de unas primarias abiertas. Esta era la condición indispensable que habían planteado los morados para alcanzar la unidad en el nuevo proyecto que preparan bajo el nombre de Frente Amplio.

La portavoz parlamentaria de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Barbero, ha sido la encargada de fijar la postura oficial durante una entrevista en Radio Nacional. En respuesta a la propuesta lanzada por la exministra Irene Montero de celebrar unas votaciones conjuntas los días 14 y 15 de octubre, Barbero ha señalado que el objetivo de su formación es alcanzar acuerdos en lugar de competir.

Según ha desgranado la diputada, los distintos grupúsculos que componen el espacio, como Izquierda Unida, los comunes y Más Madrid, llevan meses trabajando en la construcción de Frente Amplio bajo una premisa que consideran fundamental: el diálogo y el consenso entre las cúpulas dirigentes. En este sentido, ha advertido a la formación morada de que un pacto de coalición no puede estar limitado exclusivamente al método para seleccionar a la persona que encabezará la lista.

"Nosotras no podemos hablar de acuerdos simplemente eligiendo el candidato y el método para elegirlo", ha sentenciado Barbero. No obstante, ha mantenido una oferta de negociación, sugiriendo que Podemos puede llevar a cabo sus propias primarias de manera interna y, posteriormente, unirse al proyecto general para consensuar quién será el cabeza de cartel antes de la presentación oficial prevista para el 17 de octubre.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha secundado esta línea durante una intervención en Cataluña Radio. Al ser preguntado por la posibilidad de que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau asuma el liderazgo, Urtasun ha evitado dar nombres concretos y se ha limitado a asegurar que en este nuevo proyecto político "no falta ni sobra nadie".

El titular de Cultura ha insistido en que buscarán integrar a formaciones regionales como Adelante Andalucía o Compromís para articular lo que denomina la izquierda transformadora. Además, Urtasun no ha ocultado su intención de seguir apoyándose en los socios separatistas del Gobierno, señalando que buscarán entendimientos paralelos con formaciones como ERC, el BNG o Bildu, a los que considera imprescindibles para asegurar una eventual investidura.