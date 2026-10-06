Un magistrado denuncia la "invasión política" del Constitucional tras el fallo que acerca la amnistía a Puigdemont

El magistrado del Foro Judicial Independiente Fernando Portillo ha cuestionado que el Tribunal Constitucional revise decisiones del Tribunal Supremo sobre cuestiones de legalidad ordinaria y ha advertido de que esta situación se está produciendo "justamente" en asuntos que coinciden con los intereses políticos del Gobierno.

Las palabras de Portillo llegan precisamente después de que el Tribunal Constitucional haya avalado la aplicación de la amnistía a la malversación de Dolors Bassa, una decisión que ha tenido una consecuencia directa sobre la situación judicial de Carles Puigdemont. Tras el fallo, el expresidente catalán ha celebrado lo que considera una "derrota" de los poderes públicos que, a su juicio, habían retrasado la aplicación de la ley.

En La Noche de Cuesta, Portillo ha explicado que la función fundamental del Tribunal Constitucional es comprobar que las leyes aprobadas por el Poder Legislativo se ajustan a la Constitución y que, además, tiene la función de garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales mediante el recurso de amparo.

Sin embargo, considera que esta última vía está permitiendo que el Constitucional entre a revisar decisiones del Tribunal Supremo que afectan a cuestiones de legalidad ordinaria. "Cómo deben interpretarse los tipos penales, si llegan hasta un punto, si llegan hasta otro", ha señalado, son cuestiones que corresponden al Supremo como "órgano superior jurisdiccional" y no al Constitucional.

Portillo ha reconocido que no es la primera vez que se produce una tensión entre ambos tribunales, pero ha destacado que actualmente se está produciendo "de una forma generalizada" y que coincide con asuntos políticamente sensibles para el Ejecutivo.

"No es la primera vez que se produce esta tensión"

El magistrado ha advertido de las consecuencias que puede tener que el Constitucional traspase determinadas líneas. A su juicio, cuando el órgano de garantías adopta determinadas decisiones en asuntos políticamente sensibles, "esa puerta ya queda abierta".

En este sentido, se ha referido a la sentencia que declaró constitucional la amnistía y ha cuestionado el argumento de que aquello que no está prohibido por la Constitución puede hacerse. Según Portillo, esta regla puede aplicarse a los ciudadanos, pero no a los poderes públicos.

"Los poderes públicos curiosamente solo pueden hacer aquello que expresamente la Constitución y las leyes le permiten", ha explicado.

🔴"Los poderes públicos curiosamente solo pueden hacer aquello que expresamente la Constitución y las leyes le permiten". 🎙️El magistrado del Foro Judicial Independiente Fernando Portillo en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/iv4rxpGIc4 — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 6, 2026

Por ello, considera que cambiar esta regla puede tener consecuencias más allá de la decisión concreta que se adopte. "El mal que se hace, tal vez, no lo sé, pero por arreglar determinados asuntos, pues efectivamente queda ahí ya para los restos y para el que venga detrás", ha señalado.

"De lo político se pase a lo partidista"

Preguntado por la composición del Tribunal Constitucional y por la conveniencia de modificar su sistema de elección, Portillo ha considerado que debería "ser afinado" el procedimiento en cuanto a los perfiles de quienes pueden formar parte del órgano.

El magistrado considera que el hecho de que sus miembros sean nombrados por instituciones políticas puede tener cierta lógica porque su función principal consiste en determinar si las leyes aprobadas por el Parlamento son constitucionales. "Eso es una interpretación política", ha apuntado.

Sin embargo, ha establecido una diferencia entre que los magistrados tengan una concepción política de determinadas cuestiones y que actúen siguiendo los intereses del partido que los ha propuesto.

"Lo que no tiene sentido es que de lo político se pase a lo partidista", ha afirmado Portillo. A su juicio, se puede mantener una determinada interpretación sobre el alcance de los derechos fundamentales, de una ley o de la propia Constitución, pero eso no debe traducirse en "hacer el seguidismo del partido que se ha puesto".

El magistrado ha recordado que en el pasado hubo miembros del Constitucional nombrados por partidos políticos que posteriormente actuaron "con independencia de criterio". Eso es, según ha explicado, lo que debería mantenerse.

"La degradación del Constitucional"

Portillo ha lamentado que cada vez se busquen menos perfiles técnicos y más perfiles "afines" para formar parte del Tribunal Constitucional.

A su juicio, esta evolución termina afectando al propio funcionamiento del sistema democrático. "La degradación del Tribunal Constitucional es una degradación de nuestros sistemas, evidentemente, democráticos", ha afirmado.

🔴"La degradación del Tribunal Constitucional es una degradación de nuestros sistemas, evidentemente, democráticos". 🎙️Fernando Portillo en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/EFLPEBhdCd — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 6, 2026

El magistrado ha advertido finalmente de que las instituciones democráticas no pueden soportar "tanta invasión política en órganos que son de control, en definitiva, del poder político".