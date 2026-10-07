"A otro perro con ese hueso": Bolaños despacha como "patochadas" las dudas sobre el voto por correo del PP

Después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Vox hayan augurado la "campaña más sucia" y alertado de las trampas y tretas que podría desplegar el presidente Sánchez para intentar revertir el resultado electoral, llegando a pedir "a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo", el Gobierno ha despachado estas dudas como "patochadas" y ha situado a quienes las plantean en el terreno de los "terraplanistas".

Así se ha pronunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista en la SER, en la que ha presentado al PSOE como el dique frente a la "ola ultraderechista" y ha defendido una campaña centrada en confrontar con la derecha.

"A otro perro con ese hueso", ha zanjado Bolaños, que ha acusado al PP de querer hablar "de temas que no afectan a la vida de la gente". Sobre el voto por correo, el ministro ha asegurado que "no existe ningún problema" y ha defendido un sistema que, a su juicio, ofrece todas las garantías.Además, Bolaños ha reclamado al Tribunal Supremo que "resuelva lo antes posible" las medidas cautelares relativas a la suspensión del voto de la Ley de Nietos.

"Nosotros vamos a hablar de vivienda, de pensiones, de becas", ha proclamado Bolaños, que ha reivindicado que quienes apoyen al PSOE estarán del lado de quienes quieren "que se mejoren las condiciones de acceso a la vivienda, que se suban las pensiones conforme sube la vida, que se suba el salario mínimo, que las becas sigan aumentando". Un discurso que el Gobierno contrapone a las críticas de la oposición, en un momento en el que, tras ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa, la pérdida de poder adquisitivo y la crisis de acceso a la vivienda se han convertido en dos de los principales focos de malestar social y una de las razones del adelanto electoral.

Sobre la huelga general, todavía sin fecha, y que incluye entre sus reivindicaciones las políticas de vivienda del Gobierno, Bolaños se ha limitado a asegurar que "comparte las reivindicaciones".

Diputación Permanente

En paralelo, el Gobierno afronta las críticas por la maniobra de recurrir de nuevo a un texto sustancialmente similar al que el Parlamento rechazó el pasado viernes y llevarlo a la Diputación Permanente, donde la composición y las mayorías son diferentes. El PSOE reivindica la legalidad de esta vía y defiende el uso de la Diputación Permanente, pese a que el anterior decreto fue rechazado por el Pleno del Congreso.

La portavoz nacional socialista, Montse Mínguez, ha asegurado en Telecinco además que las movilizaciones por la vivienda "no están siendo contra Pedro Sánchez", sino "contra el legislativo porque el ejecutivo está poniendo soluciones encima de la mesa". Una afirmación que sitúa el foco del conflicto en otro poder del Estado y que llega después de una legislatura marcada también por los choques del Gobierno con el Poder Judicial a raíz de resoluciones que no han sido compartidas por el Ejecutivo.