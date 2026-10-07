¡Morirá el autócrata!

La rueda de prensa de Sánchez del pasado martes, posterior al Consejo de Ministros, no se olvidará con facilidad. Su tono monótono competía con la maldad de sus palabras. No es un diablo. Es un político socialista. Es el último representante de la izquierda europea más totalitaria y cerril. Tiene en sus manos toda la capacidad de hacer lo que le venga en gana. Y lo hará. Hasta la constitución de las nuevas Cortes cometerá todo tipo de barrabasadas para matar a sus adversarios. Su ataque y persecución permanente de la Oposición es su divisa. Desconoce por completo la base del funcionamiento del régimen democrático: la autolimitación en el ejercicio del poder.

Y, sin embargo, está a punto de caer. ¡Eso es ya casi un milagro! Pero nadie descarte lo obvio: caerá, sí, pero matando. Los narcoterroristas, el partido demócrata de USA, los comunistas chinos, los separatistas, etcétera, lo apoyan. No está solo. Le han preparado bien la campaña electoral. Movilización total en las calles, agitación y propaganda a tope y toda la maquinaria represora del Estado a su servicio. Sindicatos, medios de comunicación, editoriales, universidades, en fin, todos los lugares donde habita el "hombre-masa" están a su servicio. Por lo tanto, nadie descarte una salvajada. Pedro Sánchez trata de eliminar la última esperanza para volver decentemente al régimen político del 78. Resulta difícil hallar en la UE un político que se pueda parangonar en perfidia y maldad a Sánchez. Su objetivo es quemar todo. Pero, si alguien necesitase alguna prueba más para asegurarse de que su único objetivo sigue siendo la supresión de la separación de poderes, o peor, el sometimiento del poder legislativo a sus caprichos, repare en que trata de convalidar, es decir, darle validez en la Diputación del Congreso de los Diputados los dos decretos que el propio legislativo había rechazado. La trampa es obvia. Pero eso le da igual. Lo importante es hacer el mal y que todos lo vean. El tirano no se permite el disimulo.

Y, sin embargo, repito, su final está escrito. La gente lo conoce bien, demasiado bien, para que vuelva a caer en lo que sucedió en 2023. ¿Cuáles son los cambios políticos más relevantes en la sociedad española en estos tres últimos años? Es sencillo de explicar. Sí, nadie duda hoy de lo que algunos pocos decíamos antes de los comicios de 2023: estamos ante un autócrata de libro. Ese es el genuino cambio. Ya no estamos solos en nuestro diagnóstico. Son mayoría quienes repiten la canción de la "fruta": "Pedro Sánchez…". Estamos ante un tirano del siglo XXI: suave en los modos y cruel en su política. Exactamente eso es lo que ha percibido la gran mayoría de votantes. Esta es la gran novedad. El resto son añadidos.

Claro que aún tiene mucho poder, y lo ejercerá a tope en estos dos meses que quedan hasta las elecciones, pero no conseguirá el respaldo suficiente, porque ha habido otros dos cambios relevantes en la percepción política de los españoles: por un lado, la ciudadanía más preparada de España se ha percatado de que la fuerza política determinante del presente y el futuro de la democracia es Vox, quien se ha instalado con inteligencia e imaginación en los mesogobiernos regionales y en muchos otros de grandes y pequeñas ciudades. Por otro lado, quiero creer que el PP ha aprendido la lección de 2023, o sea, no dejará ni un solo día de dar la batalla electoral en todas partes. A Vox, sí, le tocará, como viene haciendo hace años, la batalla pedagógica. Tendrán que explicar, explicar y explicar. Y el PP deberá controlar a todos sus "cabezas de huevo" para que armen un programa atractivo que lo distancie de las barbaridades del Grupo Popular de la Unión Europea. Creo que esos indicios son suficientes para esperar lo mejor el día 29 de noviembre.

No obstante, desconfiemos de los pronósticos optimistas. El tipo está acabado, razonan los analistas políticos más serios del mundo. Es posible, pero hasta el rabo, como se dice en el mundo taurino, todo es toro; el régimen sanchista, excepcionalidad en una historia democrática llena de horrores, intentará sobrevivir. ¡Quién sabe si lo conseguirá! Por si acaso, no nos cansemos de repetir: la tolerancia con el mal nos convierte en malvados.