El fin de fiesta del Gobierno que pedía silencio

En el final de la escapada, Pedro Sánchez se lo ha puesto difícil a los que surtieron de argumentos de apariencia respetable a su Gobierno en minoría. Los está destruyendo uno a uno, no con la precisión del cincel escultórico, sino con la violencia expansiva del cartucho de dinamita. Las hojas de parra que eran aquellos argumentos alambicados ya están pulverizadas. De la inicial, la que sirvió para justificar que, por primera vez, fuese a gobernar el partido que había sido sólo segunda opción de los votantes, no quedan ni las raspas. Pero es conveniente recordarla, y ver cronológicamente su degradación hasta llegar a la última acusación de Sánchez: el Parlamento está pisoteando los intereses de la mayoría social.

Ese fue el motivo que dio para adelantar las elecciones, y lo hizo sin cuidar la coherencia. Empezaba destacando que el Congreso le había otorgado la legitimidad de origen, para soltar unos segundos después que le había tocado un Congreso "muy bronco" y, finalmente, que ese mismo Congreso pisotea los intereses de una mayoría social que él solito representa. Ni siquiera Luis XIV, en el culmen del absolutismo, pretendió encarnar a todo su pueblo: sólo al Estado. Sánchez proclamó que el Parlamento está contra el pueblo, mientras que él, Sánchez, está con el pueblo y contra el Parlamento.

Atrás, muy atrás, quedaban aquellas bonitas explicaciones de politología, según las cuales, puesto que somos una democracia parlamentaria, si en el parlamento reúnes los escaños necesarios, no importa de quién ni cómo lo hagas, tienes toda la legitimidad del mundo para formar Gobierno, aunque no te haya votado ni tu tía. Y no vayamos a 2018, cuando llegó al poder el faro del progresismo más progresista de la galaxia, porque en esa lejana fecha prometió muy ufano, en la primera sesión de control: "gobernaremos con el Parlamento, no contra el Parlamento". ¡O tempora, o mores!

Claro que a mí lo que más me gusta es cómo ha destrozado el silencio. Porque el Gobierno pedía silencio. No soportaba el "ruido", no aguantaba el ruido de la democracia. Todo tenía que callarse para que el Gobierno pudiera gobernar en paz, sin molestias, sin oposición, sin follones, sin salidas a la luz de sus escándalos. Hay decenas de declaraciones de ministros y del propio Sánchez quejándose del maldito ruido, diciendo que era el gran obstáculo para que se apreciara, en todo su esplendor, la obra de arte gubernamental. "Si apagamos el ruido, veremos que la oposición es la nada absoluta y que España va viento en popa y a toda vela", decía más prosaicamente en los mítines.

Pedían silencio y van a hacer el mayor ruido que se haya hecho nunca en una campaña electoral. Desde acampadas y manifestaciones hasta una insólita huelga general contra la oposición, todo va a ser ruido y estrépito, aturdimiento y perturbación. El Gobierno que exigía un voto de silencio trata de conseguir votos con el ruido más ensordecedor. Se están organizando un fin de fiesta que es una orgía de ruido.