Cuesta alerta de un posible "pucherazo" y carga contra Sánchez: "Tiene en su currículum tres"

Carlos Cuesta ha puesto el foco en su editorial de este miércoles en las garantías del voto por correo y ha defendido la necesidad de extremar las cautelas ante un posible "pucherazo". Cuesta ha respondido así a las críticas del Gobierno contra quienes cuestionan el sistema y ha centrado buena parte de su intervención en recordar tres episodios de las primarias del PSOE en los que, según ha señalado, se produjeron irregularidades en las votaciones.

Cuesta ha comenzado su editorial haciendo referencia a las informaciones publicadas sobre la denominada ley de nietos y al papel que, según ha expuesto, tuvo entonces Leyre Díez en Correos. "Miren ustedes todas las informaciones que estamos dando sobre la ley de nietos", ha señalado antes de recordar que Díez afirmó en redes sociales haber trabajado "mano a mano" con el equipo encargado del voto por correo.

"Pero vamos a ver, ¿estaba o no estaba? ¿Se puede mentir más?", ha preguntado el periodista, después de referirse a los documentos que, según ha explicado, recogían comunicaciones firmadas por Díez dirigidas a la Junta Electoral Central sobre el proceso de voto por correo.

En este punto, Cuesta ha vinculado el asunto con la dirección de Correos y con Pedro Saura, para después relacionarlo con el rescate de Air Europa. El editorialista ha cuestionado las conexiones entre diferentes personas que, según su exposición, han participado en distintos episodios relacionados con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Cuesta ha llevado entonces su argumento hasta el propio presidente del Gobierno y se ha preguntado si Sánchez sería capaz de manipular unas elecciones. "Piénsenlo un momento", ha repetido en varias ocasiones antes de afirmar: "Díganme si a esa persona le temblaría la mano por meter cuatro papeletas, diez, veintiséis, quinientos mil votos de la ley de nietos en unas urnas".

El periodista también ha respondido a las declaraciones de Sánchez y Félix Bolaños en defensa del voto por correo. "No, se desestabiliza el sistema por dejarlos sin cautelas", ha defendido Cuesta. "Ninguno ponemos en duda el sistema. De hecho, somos los máximos defensores del sistema democrático", ha añadido.

🔴Editorial | Los pucherazos y otras maniobras de Sánchez que explican la polémica del voto por correo 🎙️ @carloscuestaLD en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/hLLwRPoZMi — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 7, 2026

El núcleo del editorial ha llegado cuando Cuesta ha enumerado tres episodios de las primarias socialistas que, según sostiene, demostrarían que Sánchez ya se habría enfrentado anteriormente a situaciones de este tipo dentro de su partido.

En primer lugar, se ha referido a las primarias de 2014 y a unas conversaciones entre Koldo García y Santos Cerdán. Según Cuesta, en esos mensajes se hablaba de introducir papeletas en una urna. "¿Eso qué era? Era un pucherazo, ¿verdad?", ha preguntado.

Después ha situado el segundo episodio en octubre de 2016, durante el Comité Federal del PSOE. Cuesta ha recordado las imágenes de una urna que fue trasladada detrás de un panel y ha concluido: "Segundo pucherazo".

El tercer episodio lo ha situado en las primarias de 2017, cuando, según su relato, volvió a producirse la escena de una urna trasladada detrás de un biombo. "Pedro Sánchez, tercera vez, tercer pucherazo", ha afirmado. Y ha resumido: "Repito, ni una, ni dos, tres".

A partir de ahí, Cuesta ha extendido su análisis a varios casos de compra de votos investigados en España, entre ellos Mojácar y Albudeite, además de investigaciones relacionadas con el voto por correo en distintos municipios andaluces.

También ha regresado al caso de Leyre Díez y Correos para cuestionar que una persona que, según su propio relato, afirmó haber participado en el equipo del voto por correo ocupase el puesto de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales.

Cuesta ha terminado reclamando mayores garantías y rechazando que pedir controles adicionales suponga cuestionar la democracia. "¿Tenemos o no tenemos que tener miedo de un posible pucherazo?", ha preguntado. Y ha cerrado planteando otra cuestión: "¿Tenemos o no tenemos que tener cautelas con la famosa historia del voto por correo?".

"¿Quiénes son los que dinamitan el sistema?", ha planteado finalmente. "¿Los que pedimos cautelas y reforzar el sistema democrático? ¿O los que no han dejado literalmente de bombardearlo?".