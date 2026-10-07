La justicia, "un puto grano en el culo" de Sánchez

El informe de 32 páginas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, remitido a la Audiencia Nacional, en el que se recogen los contactos de la cloaca del PSOE con clanes de la droga de Badajoz para actuar contra la magistrada que instruyó el caso David Sánchez, Beatriz Biedma, confirma hasta qué punto no exagerábamos hace unos días al calificar este asunto como "el capítulo más grave de las cloacas del PSOE".

Y es que la investigación sobre este intento de extorsión a la magistrada del caso del hermanísimo ha confirmado que el grupo creado al efecto por Leire Díez intentó no sólo acabar con la investigación al hermano del presidente del Gobierno, sino también con la propia juez instructora a través de los dos principales grupos de narcotraficantes que operan en la ciudad de Badajoz. Los agentes de la UCO —que estuvieron hace dos semanas en Extremadura entrevistando a los líderes del clan y alguno de sus abogados— certifican las conversaciones que tuvieron lugar en los años 2024 y 2025 para terminar con Biedma. La propia líder del clan de los Rocho, Cintia Rocho —cuyo marido y padre fueron asesinados en un plazo de siete meses—, confirma que el ex juez Sáenz de Tejada contactó con ella por las redes sociales y luego con tres llamadas telefónicas y le dijo que la magistrada "era un puto grano en el culo y que había que eliminarla", según la propia Cintia. Durante su declaración ante los agentes de la UCO, añadió que le llamó mucho la atención dicha conversación, ya que el ex juez expulsado de la carrera profesional le llegó a decir con respecto a Biedma que "a palos aprende el burro".

De acuerdo con lo expuesto, la líder del clan de Badajoz —que afortunadamente se negó a seguir el plan dispuesto por la cloaca contra Biedma— confirmó que dichas manifestaciones se situarían "en el ámbito de una actuación de carácter físico, evidenciando, siempre según su relato, la intención de causar daño físico a la magistrada Beatriz Biedma", según advierte el informe de la UCO.

El ex juez decidió aproximarse a Cintia Rocho al estimar que, puesto que tenía causas abiertas con la Justicia, le convendría el desprestigio de los instructores. Los contactos se produjeron los días 6 de septiembre de 2024, el 11 de noviembre de ese año y el 14 de febrero de 2025, es decir, durante toda la fase de instrucción del caso del hermanísimo. El clan también contactó con otro de los narcotraficantes más conocidos de la zona, El Gitano, a través de su abogado, ya que éste se encontraba en prisión.

El informe también confirma los seguimientos a la juez, realizados por "individuos próximos a Sáenz de Tejada, que le servían como informadores" a cambio de prestarles asistencia gratuita como abogado. Varias de estas personas formarían parte del canal de Facebook 'Club de Debates Urbanos de Badajoz'.

Veremos si, tras recibir este informe de la UCO y tras tomar declaración a Biedma este jueves en la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz se atreve a ampliar la investigación sin acotarla a un simple delito de calumnias cuando parece evidente que Biedma ha sido víctima de delitos mucho más graves. Es más. Pedraz debería tratar de investigar las conexiones entre la cloaca y la cúpula del PSOE. En este sentido, no hace falta recordar las veces que los miembros del Gobierno socialista —empezando por su presidente— han arremetido contra los jueces independientes -al extremo de acusarlos de lawfare- para que todos seamos conscientes de hasta qué punto la Justicia ha sido, si no "un puto grano en el culo", sí un muro de contención frente a las pulsiones totalitarias del Gobierno; escozor del que, en muchas ocasiones, le ha tenido que aliviar -eso sí- ese pseudo tribunal que preside el fontanero mayor del Gobierno.