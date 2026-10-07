El calendario revolucionario de Sánchez: de la acampada de Sol a la huelga general

La crisis política que ha terminado llevando a Pedro Sánchez a convocar elecciones anticipadas tiene uno de sus puntos de partida en un desahucio. El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba décadas viviendo en la misma casa, se convirtió en el símbolo de las protestas por la vivienda que comenzaron a extenderse por Madrid y después por otras ciudades españolas.

Tras el desahucio, colectivos de vivienda organizaron varias movilizaciones y marchas hasta que el sábado 26 de septiembre instalaron una acampada en la Puerta del Sol y comenzaron a reclamar al Gobierno medidas contra el aumento de los alquileres y los desahucios. La protesta fue creciendo durante los días siguientes y convirtió la vivienda en uno de los principales asuntos de la agenda política.

El Gobierno decidió hacer de la vivienda una de sus respuestas políticas. Sánchez y sus ministros comenzaron a defender nuevas medidas para proteger a los inquilinos y limitar determinadas actuaciones de los propietarios.

El siguiente paso llegó con los dos decretos de vivienda. Las medidas incluían nuevas protecciones frente a los desahucios, cambios en los contratos de alquiler y mecanismos para limitar determinadas subidas de las rentas. Uno de los decretos planteaba también nuevas condiciones para la renovación de los contratos y contemplaba indemnizaciones para determinados casos en los que el propietario decidiera no renovar.

El Gobierno presentó estas medidas como una respuesta a la crisis de vivienda, pero necesitaba los votos del Congreso para mantenerlas. Y ahí llegó el problema.

Junts se planta

El 2 de octubre, el Congreso rechazó los dos decretos de vivienda. El primero cayó por 178 votos frente a 172 y el segundo por 184 frente a 166. PP, Vox y Junts votaron en contra.

La derrota tuvo una consecuencia política inmediata: Sánchez volvía a demostrar que no dispone de una mayoría parlamentaria estable para sacar adelante sus principales iniciativas. La posición de Junts fue especialmente importante. El partido de Carles Puigdemont no respaldó las medidas y dejó al Gobierno sin los votos necesarios.

La vivienda, que Sánchez había convertido en una de las principales respuestas políticas a la presión de la calle, acababa de convertirse también en una nueva derrota parlamentaria.

"Hagan lo correcto"

En pleno debate sobre los decretos, Sánchez tomó la palabra. El presidente lanzó una advertencia a los grupos parlamentarios: "Hagan lo correcto o la historia les juzgará antes de lo que creen".

Después de la votación, el presidente no anunció inmediatamente un adelanto electoral. En lugar de eso, comunicó que se tomaría el fin de semana para reflexionar.

Durante esas horas se sucedieron los contactos entre dirigentes socialistas y miembros del Gobierno mientras aumentaba la expectación sobre una posible convocatoria electoral.

El fin de semana de las protestas

Mientras el presidente reflexionaba, las organizaciones de vivienda habían convocado manifestaciones en numerosas ciudades españolas.

El sábado 3 de octubre las protestas se extendieron por Madrid, Valencia, Santander, Palma, las capitales vascas, Galicia y varias ciudades de Castilla-La Mancha.

En Madrid, el Sindicato de Inquilinas convocó una marcha que partió desde cuatro puntos de la capital y terminó en Cibeles. La organización cifró la asistencia en 500.000 personas y situó la protesta bajo el lema 'Hacia la huelga general'.

El mensaje ya no se limitaba a reclamar nuevas medidas de vivienda. Los manifestantes empezaron a reclamar un paro general. En Valencia la jornada terminó con enfrentamientos entre algunos manifestantes y la Policía.

Después de la manifestación se instaló una nueva acampada en la plaza del Ayuntamiento. La protesta había dejado de estar concentrada únicamente en la Puerta del Sol.

Sánchez toma la decisión

El lunes llegó la respuesta. Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.

El presidente justificó la convocatoria en la necesidad de que los ciudadanos decidieran el rumbo político del país después del bloqueo parlamentario. La vivienda quedó situada en el centro de su discurso.

La convocatoria electoral no ha cerrado el conflicto. El Gobierno volvió a aprobar los decretos de vivienda el 5 de octubre y los publicó posteriormente en el BOE.

Los nuevos textos recuperan buena parte de las medidas que habían sido rechazadas por el Congreso. Uno de ellos establece nuevas reglas sobre los contratos de alquiler. El otro incorpora medidas para reforzar la protección de determinados inquilinos vulnerables y ampliar la oferta de vivienda asequible.

El Gobierno también vuelve a incluir medidas relacionadas con los desahucios y amplía determinadas protecciones hasta 2030. Los decretos llegan ahora en plena convocatoria electoral y tendrán que enfrentarse de nuevo al trámite parlamentario correspondiente.

Y las protestas continúan

Mientras Sánchez prepara las elecciones, las movilizaciones por la vivienda siguen.

La acampada de la Puerta del Sol continúa instalada y los colectivos que la impulsaron han respaldado la convocatoria de una huelga general. Los sindicatos CCOO y UGT han acordado que el paro se celebre el 11 de noviembre. Será una huelga de 24 horas centrada en las reivindicaciones relacionadas con la vivienda y los salarios.

La fecha es especialmente significativa porque se celebrará apenas dos días antes del comienzo de la campaña electoral. La campaña oficial arrancará el 13 de noviembre.

Es decir, Sánchez afrontará el inicio de la campaña después de una huelga general convocada por la crisis de vivienda que su Gobierno ha convertido en uno de los principales asuntos electorales.

Madrid suma otro frente

A este calendario se suma la conflictividad educativa en Madrid. Las seis universidades públicas de la Comunidad —Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos— han convocado dos jornadas de huelga para los días 4 y 5 de noviembre.

Además, la Complutense y la Rey Juan Carlos tienen previsto secundar la huelga educativa del 14 de octubre, mientras otras universidades han anunciado movilizaciones en esa misma fecha.

La sucesión de acontecimientos deja ahora un escenario especialmente complejo para el Gobierno. Sánchez ha convocado elecciones después de perder una votación clave en el Congreso y de comprobar nuevamente las dificultades para reunir una mayoría parlamentaria.

Al mismo tiempo, la vivienda, que el Ejecutivo ha colocado en el centro de su estrategia, continúa generando movilizaciones en la calle. Y esas movilizaciones tienen ya fecha para las próximas semanas: huelgas universitarias en Madrid los días 4 y 5 de noviembre y una huelga general por la vivienda el 11 de noviembre.

La cuenta atrás hasta el 29-N

El calendario electoral ya está en marcha.