Ester Muñoz y Alma Ezcurra, elegidas por Feijóo para el equipo de campaña

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, como portavoz del partido durante la campaña electoral, quien hará tándem con el portavoz nacional, Borja Sémper. La vicesecretaria sectorial, Alma Ezcurra, será la encargada de elaborar el programa electoral de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Ambas decisiones serán trasladadas este jueves por el líder del PP en la Junta Directiva Nacional, donde se dará a conocer también al coordinador de la campaña, cargo para el que suena Miguel Tellado, el secretario general. En 2023 lo desempeñó Elías Bendodo.

Ambas ganan así peso en un momento trascendental para el PP, que se juega todo el próximo 29-N. El líder del PP refuerza su confianza en dos de los nuevos perfiles por los que apostó para la nueva etapa que se abrió después del 2023, cuando tuvieron que ejercer de líderes de la oposición, contra todo pronóstico.

Ester Muñoz durante una entrevista en el Congreso.

Muñoz destacó desde el principio por su duro discurso contra la izquierda, siendo además una de las principales defensoras de mantener buenas relaciones con Vox. Su intervención en el Congreso durante la DANA, ante la exministra Teresa Ribera, le permitió ganar enteros para ser la portavoz parlamentaria.

Un cargo que ha ejercido de manera muy destacada, tanto a ojos del presidente del PP, como de cara al público, siendo uno de los rostros más mediáticos del PP en estos momentos. Su gestión del grupo es también elogiada por los propios diputados y compañeros, que destacan de ella la facilidad en el trato personal, su capacidad de trabajo y el "reparto de juego" que permite durante las sesiones de control, principal escaparate para los diputados.

Ezcurra, peso pesado en el PP

Alma Ezcurra es uno de los cargos que mayor número de funciones desempeña en estos momentos como coordinadora sectorial, al ser también eurodiputada y miembro de la fundación Reformismo 21. Ejerce de conexión entre la dirección del PP, la fábrica de ideas del partido y el Parlamento Europeo.

Ha sido designada también este miércoles, junto al vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, para elaborar el Plan de Ceuta que Feijóo ha prometido llevar al primer Consejo de Ministros, si logra ser presidente del Gobierno. Una muestra de la confianza que el líder del PP tiene depositada en Ezcurra, una de los perfiles que más peso ha ido ganando también en el último año.

Alma Ezcurra durante una rueda de prensa.

Especialmente combativa con la inmigración irregular, ha permitido aupar al PP en un asunto que Vox parecía haber monopolizado casi por completo. A Ezcurra corresponde el giro dado por el partido a la hora de defender la expulsión de inmigrantes, el endurecimiento de los requisitos para obtener la nacionalidad española o su posible retirada en caso de cometer delitos graves.

Fue también uno de los primeros dirigentes del PP, además del propio líder del partido, que acudió a Ceuta y enarboló el discurso más duro contra Marruecos, llegando a pedir la convocatoria de la embajadora marroquí en Madrid por la invasión, término que no tuvo complejos en utilizar desde el primer momento.