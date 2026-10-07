Feijóo da el pésame a la familia de Maricarmen y pide "no utilizar" su muerte

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado el pésame a la familia de Maricarmen por su fallecimiento y ha pedido no hacer un uso partidista de su fallecimiento. "Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro", ha escrito en su cuenta oficial de X.

"Ante la muerte de una persona solo cabe el respeto", ha añadido Feijóo, en pleno linchamiento a PP y Vox en redes sociales por parte de la izquierda, que ha salido rápidamente a llamarles "asesinos" y a culparlos por la muerte de Maricarmen. Incluido Pedro Sánchez, que ha hablado de "una pérdida que sentimos como propia".

Feijóo ha sido el primer dirigente del PP en reaccionar, marcando así la línea a seguir ante esta situación en la que es fácil tener la tentación de utilizarla políticamente contra el adversario, como han hecho varios cargos del PSOE, Sumar o Podemos, que no han esperado ni un minuto tras el fallecimiento para aprovecharse del fallecimiento y atacar a la derecha.