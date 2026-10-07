Feijóo pedirá a la JEC medidas de refuerzo para el voto por correo: "Confío en los funcionarios, no en los directivos"

El presidente del Partido Popular ha anunciado desde Ceuta que pedirán a la Junta Electoral Central medidas de refuerzo para garantizar la seguridad del voto por correos, zanjando así la discusión interna que había en la formación sobre si alertar o no de esta cuestión, por temor a desmovilizar al electorado que pueda votar por esta vía.

"Confío en los funcionarios de Correos, no en sus directivos", ha dicho tajante, después de que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el de Aragón, Jorge Azcón, manifestaran sus dudas. El portavoz, Borja Sémper, defendía esta mañana en RNE que "el sistema es garantista", y añadía lo dicho ayer por la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, de que "entiende" que haya muchos españoles que duden.

Feijóo ha recordado que Correos lo dirigieron Juanma Serrano y Leire Díez, cercanos a Pedro Sánchez e imputados, de ahí que no se fíe de la gestión de este voto que alcanzó cifras récord en 2023, ya que las elecciones se celebraron en pleno mes de verano.

Ceuta, prioridad

El anuncio lo ha hecho a preguntas de la prensa sobre este asunto, después de señalar a Ceuta como prioritaria, si llega a La Moncloa. Según ha dicho, "su primer encargo concreto", si los españoles le dan la confianza en las urnas, será recuperar la normalidad en la ciudad. "Será mi primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros", ha dicho.

"El único muro que un Gobierno tiene que defender es su frontera", ha dicho Alberto Núñez Feijóo, tras comprometerse a que regresen a su país todos los que entraron de manera irregular y a aplicar el artículo 8 de la Constitución para la intervención de las Fuerzas Armadas.

El líder del PP ha asegurado que Ceuta ejemplifica la "profunda grieta" que deja el sanchismo en el país, pero "la buena noticia es que estamos a tiempo de cerrarla con las urnas" y, para ello, ha pedido máxima movilización. "Si no nos confiamos, si no damos un voto por seguro, el 29 de noviembre" podemos cambiar el gobierno, ha dicho, calificando como "descomunal el daño hecho a la nación".

Ezcurra y Bravo, al frente del Plan

Feijóo ha anunciado un Plan para la ciudad de Ceuta con varias medidas, del que se encargarán los vicesecretarios Alma Ezcurra y Juan Bravo, encargados de elaborar las medidas políticas y económicas para la ciudad, más allá de resolver la invasión. Entre las iniciativas, reformar la Ley de Extranjería para facilitar las devoluciones en frontera.

En su opinión, "España no puede estar más tiempo en manos de un escapista. España necesita estadistas", ha defendido el líder del PP. "La gente está harta de que la política sea una sucesión de desagradables sorpresas y conmigo no las habrá. Lo que digo, lo cumplo. Y lo que tiene que hacer un gobierno es lograr que las cosas funcionen", ha insistido.

Preguntado por el hecho de que el ministro de Hacienda, Arcadi España, haya contraprogramado su comparecencia, convocando a la misma hora a los medios en la delegación del Gobierno de Ceuta, Feijóo ha ironizado: "Me han asignado un ministro de jornada", ha dicho, criticando que hayan pretendido eclipsar su visita convocando después un acto.

Las medidas

El plan para Ceuta incluye iniciativas como el refuerzo de la dotación de profesionales en el hospital público, dependiente de la Administración central, y el desarrollo de un proyecto de construcción de 8.000 viviendas en la ciudad. El proyecto también contempla la construcción de una nueva comisaría de Policía, una nueva comandancia de la Guardia Civil y la creación de una base militar única

Propone, además, una nueva fiscalidad para la economía digital ceutí, inversiones turísticas en el Parador y otros activos de la ciudad, e iniciativas para retener el talento con más inversiones en empleo, formación o en el puerto.