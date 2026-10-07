Felipe González reprocha a Sánchez que cuestione la legitimidad del Congreso al convocar elecciones

El expresidente socialista Felipe González ha lanzado este miércoles una dura advertencia sobre la deriva institucional que atraviesa España, centrando sus críticas en la figura del actual jefe del Ejecutivo. Durante su intervención en un acto celebrado en Madrid, el exlíder del PSOE ha opinado que Pedro Sánchez ha convocado las próximas elecciones del 29 de noviembre cuestionando de forma abierta la legitimidad del Congreso de los Diputados. Esta situación se produce tras decaer los polémicos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de coalición.

González ha expresado su estupefacción ante el discurso empleado por el líder socialista para justificar el adelanto electoral. En concreto, ha manifestado que no puede entender que Sánchez haya alegado que la Cámara Baja ya no estaba representando "la soberanía nacional". A juicio del expresidente, este tipo de declaraciones suponen un ataque directo a los cimientos del sistema representativo español.

Las reflexiones del exdirigente se han producido durante un homenaje organizado por la fundación que lleva su nombre en el Ateneo de Madrid. El evento tenía como objetivo recordar la trayectoria de los exdirigentes socialistas fallecidos Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara. Este encuentro ha marcado el primer acto público de González desde que Sánchez anunciara la inesperada cita con las urnas para el próximo 29-N.

Durante su discurso, González ha incidido en el peligro que entraña la argumentación del actual presidente del Gobierno. Ha asegurado que resulta incomprensible que el líder del Ejecutivo afirme en una declaración institucional que el órgano que alberga la soberanía nacional "traicionó a la mayoría social" por el mero hecho de rechazar sus iniciativas legislativas. Asimismo, ha cuestionado duramente la pretensión de que sea la Diputación Permanente la encargada de sacar adelante dichos decretos nuevamente.

"No lo puedo entender", ha remarcado el expresidente con evidente preocupación. Para González, las palabras de Sánchez cruzan una línea roja muy peligrosa, ya que equivalen en la práctica a tener que "deshacer el sistema" y acometer una reforma de la Constitución por la puerta de atrás. Si el presidente cree que el Parlamento actual no representa la soberanía, ha advertido, del próximo hemiciclo que salga de las urnas "se podrá decir lo mismo", creando un precedente que "no es reversible".

Por último, el que fuera líder del PSOE no ha querido limitar sus reproches únicamente a la izquierda. Ha culpado tanto al Gobierno y a sus socios parlamentarios como al Partido Popular de alimentar una profunda "crisis de gobernanza". En este sentido, ha lamentado que los mecanismos democráticos pierdan legitimidad cuando son cuestionados sistemáticamente desde el Ejecutivo o la oposición. Ha afeado también a la formación popular que degrade "la credibilidad del sistema electoral" al sembrar dudas sobre el voto por correo, insistiendo en la necesidad de preservar las instituciones.