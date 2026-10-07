¿En qué momento se votó que la soberanía nacional no reside en el pueblo español sino en la entrepierna de Pedro Sánchez? ¿Cuándo se acordó en este país que el Congreso de los Diputados no vale para nada? ¿A quién se le ocurrió que el Tribunal Constitucional está para anular las sentencias que no le convienen al Gobierno o para blanquear engendros como la ley de amnistía? ¿Qué clase de mandato faculta al presidente del Gobierno para hacer lo que le rote sin control de ningún tipo? ¿En qué tipo de democracia el primer ministro se va un mes de vacaciones cuando el país vecino invade y ocupa una ciudad española? ¿En qué clase de nación el presidente del Gobierno puede imponer lo que tumbó el Congreso? ¿Qué nos diferencia de una dictadura?

Aún hay gente plenamente convencida de que Pedro Sánchez es un demócrata. Sí, sí. Un demócrata que compró el poder a cambio de la amnistía. El mismo demócrata que en lugar de socorrer a los ceutíes se ha dedicado en cuerpo y alma a defender al régimen agresor. Ese demócrata rodeado de corruptos incapaz de designar a un número dos honrado. Ese, sí. El que ha puesto a España en la proa de los Estados Unidos e Israel; el que no ha presentado presupuestos en toda la legislatura; el que reparte pasaportes españoles a cambio de votos; el que salió por piernas de Paiporta; el del apagón; el que atribuye a Vivas la culpa de que los menas y los no menas deambulen sin control por las calles de Ceuta; el que ha laminado el poder adquisitivo de los españoles; el culpable de las dificultades de jóvenes y viejos para acceder a una vivienda digna.

Pensar que este presidente del Gobierno respeta las leyes y jamás haría nada del tipo de manipular el voto por correo, falsear actas electorales e incurrir en las ilegalidades que sea menester para ganar las elecciones es de una desfachatez asombrosa. Y es que no hace falta acudir a los antecedentes de la familia política del personaje para suponer que hará todo lo que esté en su mano para apalancarse en la Moncloa sin que le importe nada más que su conveniencia. No en vano es el autor de frases como "si quieren ayuda que la pidan", "son las cinco y no he comido", "yo estoy bien", "eso, a Vivas" y la de los "veinte años de reinado" de Felipe VI sin pisar Ceuta.

Sánchez no se va a detener ante nada y sólo un resultado electoral demoledor, inapelable e imposible de marranear puede evacuarlo de la Moncloa. Y no sin dificultades, como muestra la indecente, insólita y alucinante huelga general convocada por esas tropas de choque de la izquierda que son los sindicatos.