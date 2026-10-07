Pepe Álvarez y Unai Sordo convocan huelga contra la democracia

Pedro Sánchez convoca elecciones y los jefes de UGT y CCOO hacen lo propio y anuncian una huelga general. Una secuencia insólita. La primera vez que algo así sucede desde que en 1977 se celebraron elecciones generales en España. Es un hecho de una especial gravedad. Una provocación sindical con las Cortes Generales disueltas y con fecha fijada para la votación. No es una huelga contra los empresarios. Tampoco contra una ley lesiva para los trabajadores. Es contra la democracia. Una advertencia ante un posible —y necesario— cambio de Gobierno.

En otros momentos de nuestra historia, estas acciones tuvieron un propósito insurreccional. En octubre de 1934, la UGT y el PSOE intentaron un golpe de Estado contra la II República para impedir que tres ministros de la derecha entraran en el Gobierno. "El certero instinto popular raramente se equivoca y es ese instinto el que difunde la noticia de que el peligro de una regresión al pasado es inminente". (El Socialista, 4 de octubre de 1934). Hoy se movilizan para impedir la alternancia política porque, argumentan, "es un peligro para las conquistas sociales. Una regresión". El mismo discurso que hace 90 años.

He afirmado que es la primera vez que algo así sucede y debo matizarlo. El 25 de marzo de 2012 se iban a celebrar elecciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El PP y su candidato —el entonces sí "joven" Arenas— partían como favoritos en dura pugna con el PSOE de José Antonio Griñán. El 9 de marzo arrancó la campaña electoral y ese mismo día —repito: ese mismo día 9 de marzo—, UGT y CCOO convocaron una huelga general en España contra el Gobierno de Mariano Rajoy. El paro sería el día 29 de ese mes. Todo el proceso previo a la huelga coincidió con la campaña electoral andaluza. Las centrales sindicales fueron los capataces que agitaron y arrearon a los votantes de izquierda. Esa protesta se hizo coincidir con las andaluzas para impedir un triunfo del PP. No es una suposición. Es una certeza. Javier Arenas ganó las elecciones, pero el PSOE pactó con Izquierda Unida y conservó la Junta.

Los jefes de CCOO y UGT anunciaron la huelga porque ellos lo valen y nadie les rechista. Una decisión de esta importancia la debe aprobar el máximo órgano de dirección: el Comité Confederal, que el pasado lunes 5 no se había reunido. La autocracia sanchista en versión sindical. Pero, más allá de estos formalismos, ¿cómo pueden afirmar los sindicatos "de clase" que convocan "de acuerdo con los sindicatos de inquilinas"? ¿Qué broma es esta? Explíquenle a sus afiliados y a los trabajadores que lo hacen para impedir que gane el PP. En la CEOE andan estudiando si tiene encaje legal. Lo ven un poquito forzado. Unos pánfilos. Si José María Cuevas levantara la cabeza.

Álvarez y Sordo llevan desde 2023 paseando el palmito y pasando la gorra: "¡Dame una subvención, paya!" —la paya es Yolanda—. Como pintan bastos, a la izquierda gobernante ya no le vale que los sindicalistas cubran el expediente con unos mítines contra Feijóo. Quien paga manda y los secretarios generales son obedientes. Ahora toca espabilarse: calle y algarada. La "tensión" que le decía Zapatero a Gabilondo. De esto se encargarán las inquilinas y demás purrela.

Leo en un titular: "CCOO y UGT ceden a la presión". A demasiados plumillas les falta un hervor. Las "inquilinas" son la excusa. Como lo ha sido para Sánchez la pérdida de la votación de los decretos. De estar acogotados por Ceuta y la corrupción, en el PSOE y en el Gobierno vieron que la ocasión la pintaban calva y tiraron por la calle de en medio. Esto de la política es más sencillo de lo que parece. Los sindicatos han puesto el 11 de noviembre para el paro y las manifestaciones. Así nadie les podrá acusar de interferir en la campaña electoral. Solo un poquito.

La provocación de los dirigentes de UGT y CCOO no debe olvidarse. Sus actos tienen consecuencias. Álvarez y Sordo son cómplices de aquellos que quieren impedir la alternancia política. —"Nunca volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país". Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, septiembre de 2020—. La huelga nada tiene que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores. Solo defienden sus privilegios de casta. Llegado el momento de un cambio de Gobierno, este debería explicar a los ciudadanos lo sucedido y adoptar las medidas profilácticas necesarias. No se trata solo de reducir las subvenciones.