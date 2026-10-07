Sánchez da el pésame a la familia de Maricarmen

Pocos minutos después de hacerse pública la noticia del fallecimiento de Maricarmen, la anciana de 87 años que había sido desahuciada, el presidente del Gobierno ha querido trasladar sus condolencias "a la familia y a los seres queridos" de la fallecida a través de las redes sociales.

Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2026

"Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia", ha escrito Pedro Sánchez mientras en la Puerta del Sol se guardaba un minuto de silencio en memoria de la mujer.

Otros ministros, como Óscar Puente, también han expresado su "tristeza" por la noticia. Sin embargo, poco después ha publicado un vídeo de la votación del pasado viernes, dando a entender que, de haberse convalidado entonces los reales decreto de vivienda en el Congreso, tanto el desahucio de Maricarmen como su posterior fallecimiento se habrían evitado. Una afirmación que no se corresponde con la realidad.

El ministro Ángel Víctor Torres ha destacado que el caso de Maricarmen "ha levantado conciencias" y ha propiciado la adopción de nuevas decisiones en materia de vivienda tras ocho años en Moncloa.

En plena campaña electoral y con los decretos de vivienda nuevamente aprobados este martes por el Consejo de Ministros para su convalidación en la Diputación Permanente, el PSOE ha convertido el fallecimiento de Maricarmen en uno de los ejes de su discurso sobre vivienda. "Su lucha contra la injusticia y la especulación no será en vano", ha proclamado la cuenta oficial del partido.

El sufrimiento de Maricarmen no puede repetirse. Su lucha contra la injusticia y la especulación no será en vano. Descanse en paz. — PSOE (@PSOE) October 7, 2026

La realidad es que en España se ejecutan actualmente alrededor de 25.000 desahucios al año. Sin embargo, el caso de Maricarmen ha adquirido una dimensión política y se ha convertido en un nuevo frente de confrontación de la izquierda con la oposición. La primera vez que Pedro Sánchez se refirió públicamente a la anciana, desde Nueva York, dirigió sus críticas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

La socialista Montse Mínguez también se ha pronunciado tras el fallecimiento de Maricarmen. "Antes de irse nos pidió una cosa: Por favor, luchad. Lo haremos. Descansa en paz, MariCarmen", ha escrito en redes sociales, convirtiendo las últimas palabras de la anciana en un llamamiento a continuar su lucha con las políticas de vivienda después de ocho años de Gobierno socialista en los que el problema del acceso a la vivienda no ha dejado de agravarse.

Antes de irse nos pidió una cosa: "Por favor, luchad" Lo haremos. Descansa en paz MariCarmen 🖤 — Montse Mínguez (@montseminguez) October 7, 2026

Para los socialistas, hoy es un día para "reflexionar", al tiempo que vuelven a centrar el foco en la oposición y atribuyen a esta la responsabilidad por la situación de la vivienda.