El Maquiavelo de Pedro Sánchez

Mientras Pedro Sánchez anunciaba la convocatoria de elecciones, su mano derecha, jefe de gabinete de Moncloa, se agitaba nervioso. Más intelectual que político, Diego Rubio es doctor en Historia por Oxford, donde había logrado que Sánchez se fijara en él tras una visita a la universidad inglesa. Aunque su propia tesis doctoral no es gran cosa, por decirlo suavemente, Sánchez pretende tener un perfil cultural más elevado que el político medio. Sobre todo, teniendo en cuenta que el político medio en su entorno es una combinación de Ábalos, Cerdán y Puente.

Pero lo que atrajo de Rubio a Sánchez no fue solo la brillantez de su tesis doctoral en comparación con la suya, sino el contenido de la misma. En el debate político contemporáneo, la palabra "engaño" suele arrojarse como un reproche moralizante, el síntoma indiscutible de una degradación institucional o el estigma definitivo de la mendicidad ética del adversario. Desde esta concepción clásica, ni siquiera Trump puede competir con Sánchez por la primacía en haber convertido la mentira, la doblez y la mendacidad en signos de su acción política. La designación de Diego Rubio como jefe de su gabinete no constituyó un movimiento técnico o de confianza burocrática, sino que simboliza un encuentro de singular calado conceptual. En ese cruce se vislumbra una atracción casi magnética entre un político de instinto maquiavélico y un intelectual fascinado por las paradojas morales del secreto y la disimulación.

Para comprender esta convergencia es imprescindible acudir a la tesis doctoral de Rubio, titulada La ética del engaño (The Ethics of Deception). Lejos de limitarse a una fría crónica de ideas pasadas, la obra trasluce una vibrante fascinación por los mecanismos que hicieron posible la modernidad. Rubio desmenuza cómo, entre los siglos XIII y XVII, Occidente transitó de la ética agustiniana, que condenaba cualquier mentira como una mancha indeleble para el alma, a una sofisticada "ética del engaño". A través de la casuística enrevesada de algunos jesuitas españoles y del realismo tacitista maquiavélico, el engaño no solo dejó de ser un vicio exclusivo de los tiranos, sino que fue reivindicado como una virtud indispensable de la prudencia y una herramienta imprescindible para preservar la cohesión social y la propia supervivencia del Estado.

A Sánchez le venía como anillo al dedo esta defensa del cinismo vestida con ropajes académicos para respaldar su pulsión hacia la posverdad, que le lleva a contemplar la transparencia como una quimera tan ilusa e ingenua como destructiva. Rubio insiste en que, si la sociedad no colapsa en un infierno de fricciones cotidianas, es precisamente gracias a las medias verdades, las ambigüedades calculadas y las omisiones deliberadas. Sánchez, a las mentiras, las denomina "plasticidad doctrinal" y a la traición, "viraje estratégico". Desde la óptica del poder tan cínico como pragmático que ejerce Sánchez, esas maniobras no se conciben como felonías, sino como ejercicios supremos de supervivencia indispensables frente a la tempestad política. A dicha supervivencia sobre una montaña de cadáveres políticos y damnificados sociales le dedicó un libro, Manual de resistencia, que, por supuesto, le escribió otra persona.

La relación entre Sánchez y Rubio adquiere una dimensión que supera la mera complicidad electoral. Nuestro aprendiz de César Borgia aporta una innegable audacia fáctica, un indiscutible instinto de demagogo para percibir cuándo el viento cambia de cuadrante y la frialdad de ánimo para asumir el coste reputacional de contradecir sus afirmaciones previas. El intelectual Rubio, a su vez, proporciona la armadura conceptual y la serenidad de una larga perspectiva histórica que le lleva a justificar que los grandes constructores del Estado nunca fueron apóstoles de la ingenuidad, sino maestros de la reserva, la falacia y el cálculo utilitarista.

Esta alianza entre el político y el intelectual es reveladora de la decadencia de la democracia liberal y su transformación en régimen populista. En una democracia liberal, la legitimidad emana del voto y de la confianza cívica, y la distancia reiterada entre lo prometido y lo ejecutado genera una erosión corrosiva en el tejido democrático. El ciudadano común rara vez celebra la sutileza de la restricción mental, ya que tiende a percibirla, correctamente, como un agravio a su inteligencia y una traición a la realidad.

Con todo, la alianza entre el presidente y su principal estratega demuestra que, tras siglos de ilustración y discursos sobre el gobierno abierto, el núcleo de la política sigue habitando para los socialistas en esa penumbra donde se articulan el secreto, la conveniencia y la gestión del engaño. La tesis de la "ética del engaño" fue leída por Sánchez como un manual de instrucciones. Y Rubio estuvo más que de acuerdo en ser su fontanero para aplicarlo. En ese territorio donde la supervivencia del más nihilista desplaza a la honestidad mínima, el príncipe de la resistencia caiga quien caiga —menos él, su mujer y su hermano— y el historiador del engaño se aliaron como cómplices para un programa de deconstrucción del espíritu de la ley, el espíritu de la democracia, el espíritu de una sociedad abierta. Sánchez vio en la tesis de Rubio la demostración de que el poder es un teatro implacable donde quien no sabe modular el engaño difícilmente podrá gobernar. No compremos semejante mercancía averiada, porque las falacias son falacias aunque se vistan de seda oxoniense.